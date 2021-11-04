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Türkiye'de korkunç rapor!

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, erkeklerin Ekim ayında öldürdüğü kadınlarla ilgili aylık raporunu yayınladı.
Türkiye'de korkunç rapor!

Türkiye'de Ekim ayında erkekler tarafından 18 kadın öldürülürken, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, erkeklerin Ekim ayında öldürdüğü kadınlarla ilgili aylık raporunu yayınladı. Buna göre, öldürülen 18 kadından 12’sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Erkekler tarafından öldürülen 6 kadın ise boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile canından oldu.

Ekim ayında öldürülen 18 kadının 11’i evli olduğu erkek, 3’ü birlikte olduğu erkek, 1’i oğlu, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i akrabası tarafından öldürüldü. Öldürülen kadınların birinin faille olan yakınlığı tespit edilemedi.

Kadınlar en çok evlerinde öldürüldü

Kadınların 13’ü evinde, 2’si arabada, 1’i sokak ortasında, 1’i işyerinde, 1’i avukatlık bürosunda öldürüldü. Buna göre bu ay öldürülen kadınların yüzde 72’si evlerinde öldürüldü.

Bu ay öldürülen kadınların 10’u ateşli silahlarla, 4’ü kesici aletlerle, 2’si darp edilerek, 1’i boğularak 1’i kafasına taşla darbe alarak öldürüldü.

Yılın ilk 10 ayında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 256

Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği rapora göre ise, Türkiye’de erkekler, Ekim’de en az 22 kadını öldürdü, dokuz kadına tecavüz etti. Son verilerle yılın ilk 10 ayında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 256'ya çıktı.

Bianet'in derlediği verilere göre, yılın ilk 10 ayında erkekler, 396 kadını taciz etti, 160 çocuğu istismar etti, 87 kadına tecavüz etti. Erkekler, yine yılın ilk 10 ayında en az 586 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 670 kadına da şiddet uyguladı.

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