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SON DAKİKAREKOR: 71 Vaka!

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti

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Türkiye‘de kısıtlamalarda gevşemenin konuşulduğu ülkede koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı.
Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti

Türkiye‘de kısıtlamalarda gevşemenin konuşulduğu ülkede koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 3 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 632’si semptomatik olmak üzere 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79’a yükseldi. Vefat sayısı 117 artarak 26 bin 354’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 3 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 632’si semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 117 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 354’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 501 bin 79’a yükseldi.

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