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Türkiye'de Motorine yeni zam: 40 lirayı aştı, KKTC'de ise eli kulağında...

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13 Eylül (bugün) gece yarısından itibaren motorine 2,06 lira zam geldi. Bu zamla, motorinin litre fiyatı bazı illerde 40 lirayı aştı.
Türkiye'de Motorine yeni zam: 40 lirayı aştı, KKTC'de ise eli kulağında...

Uluslararası fiyatlardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. BloombergHT’nin haberine göre motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,06 lira zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 39,98 liraya, Ankara’da 40,52 liraya, İzmir’de 40,71 liraya, Adana’da 40.96 liraya, Bursa’da 40,60 liraya, Diyarbakır ve Antalya’da ise 41,23 liraya çıktı.

Son zamla beraber motorin fiyatları 2023 genelinde yüzde 81 artmış oldu.

Benzin fiyatında ise bir değişiklik yaşanmadı.

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