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Türkiye'de Sokağa çıkma yasağına cuma namazı ayarı

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Pandemi gerekçesiyle bugün saat 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında cuma namazı esnekliği uygulanacak. Cuma namazı kılmak isteyenler evlerine en yakın camiye gidebilecek.
Türkiye'de Sokağa çıkma yasağına cuma namazı ayarı

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyenler, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

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