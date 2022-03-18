Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Mart Cuma gününün verilerine göre, 312 bin 117 test yapıldı.

123 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 19 bin 126 yeni vaka tespit edilirken 123 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte 20 bin 274 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre, Türkiye’de 2. doz aşılama yapılma oranı yüzde 85,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 421 bin 935'e yükseldi.