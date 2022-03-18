  • BIST 2.144,26
  • Altın 917.454
  • Dolar 14.7851
  • Euro 16.3554
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

»
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Mart Cuma gününün verilerine göre, 312 bin 117 test yapıldı.

123 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 19 bin 126 yeni vaka tespit edilirken 123 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte 20 bin 274 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre, Türkiye’de 2. doz aşılama yapılma oranı yüzde 85,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 421 bin 935'e yükseldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY, 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti17 Mart 2022 Perşembe 21:15
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!17 Mart 2022 Perşembe 20:03
  • Erdoğan, Putin ile Görüştü17 Mart 2022 Perşembe 18:09
  • Aksoy Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti17 Mart 2022 Perşembe 12:50
  • Çene Nakli Olan İlk Kişiydi! Recep Sert, Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı17 Mart 2022 Perşembe 01:00
  • Üniversite Yemekhanesinde Duygulandıran Anlar16 Mart 2022 Çarşamba 23:50
  • Erdoğan, Zelenskiy ile Görüştü16 Mart 2022 Çarşamba 22:31
  • Türkiye’de 22 Bin 345 Yeni Vaka 118 Can Kaybı16 Mart 2022 Çarşamba 21:50
  • Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu16 Mart 2022 Çarşamba 18:09
  • Kenan Doğulu: Yasaklar, siyasi baskı herkesi darmaduman etti16 Mart 2022 Çarşamba 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti