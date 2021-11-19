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Türkiye’de yaşayan İngilizler, pahalı buldukları ‘"tek" şeyi açıkladılar!

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HSBC Expat Explorer anketine katılan Türkiye'de ikâmet eden İngilizler, Türkiye'de pahalı buldukları tek şeyi açıkladılar.
Türkiye’de yaşayan İngilizler, pahalı buldukları ‘"tek" şeyi açıkladılar!

 İngilizlere göre Türkiye'deki 'tek' pahalı şey otomobiller.

Türkiye, özellikle uygun iklimi, manzaraları ve tatil yerleriyle pek çok yabancının ziyaret noktası konumunda yer alıyor. Fakat Türkiye’yi yabancılara cazip yapan, bizimse geçimimizi zorlaştıran önemli bir etmen daha bulunuyor: Kur farkı nedeniyle doğan yabancılar için ucuzluk. Türkiye’ye gelen bir turist, örneğin bizim 15 birim para ile içtiğimiz bir kahveyi 1,35 birim karşılığında tüketebiliyor.

Yabancıların çoğu, Türkiye’nin kendileri için ucuz bir ülke olduğunu dile getirse de yapılan yeni bir anket, yabancıların bir şeyi pahalı bulduğunu gösterdi. HSBC Expat Explorer anketine göre Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yerleşen birçok İngiliz, İstanbul’a yerleşmeyi düşünen yeni 'gurbetçilere' otomobil satın almama tavsiyesi verdi.

İstanbul’da yaşayan Birleşik Krallık gurbetçileri, “İstanbul’da yaşıyorsanız, araba almayın. Pahalı, karmaşık ve şehir içinde toplu ulaşım ya da taksiyle bir yerden bir yere gitmek daha kolay.” ifadelerini kullandı. Anketten çıkan diğer sonuçlar, Türkiye’ye gelen tüm yabancıların diğer yabancılara verdiği tavsiyeyle aynı şekilde insanlarla ve kültürle tanışmaları tavsiyesi yönündeydi.

Daha önce Jalopnik tarafından paylaşılan bir haber, bu konu hakkında en net fikri sunuyor. Bu haberde yurt dışında 150 bin dolar olan bir Porsche Cayenne Coupe model otomobilin Türkiye’de 600 bin dolara denk geldiği belirtiliyor. Yazıda Volkswagen galerisini ziyaret ettiğini anlatan David Tracy, bunun nedenini galerideki yetkiliyle birlikte bir videoda açıklıyor. En büyük nedeniyse Türkiye’de otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV).

 

webtekno.

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