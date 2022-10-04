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Türkiye'den AB ve Yunanistan'a tepki

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 'Türkiye ile Libya Arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' konusunda AB ve Yunanistan tarafından yayımlanan açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'den AB ve Yunanistan'a tepki

“ÖNEMİ VE KIYMETİ YOK”

Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Libya Milli Birlik Hükümeti arasında imzalanan zaptın hidrokarbonlar alanında karada ve denizde ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini öngördüğünü belirterek, “Mutabakat Zaptı hakkında Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur.” dedi.

 

Bilgiç sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“İki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi hem uluslararası hukuka, hem de BM’nin temel ilkelerine aykırıdır. Maksimalist deniz yetki alanı talepleriyle ve bu çerçevede yayımladığı ruhsat sahalarıyla sadece ülkemizin değil, Libya’nın da meşru haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan’ın Türkiye-Libya ilişkilerinin daha da ilerletilmesini önleme çabaları sonuç vermeyecektir. AB’nin ise, Yunanistan’ın maksimalist taleplerine ve samimi diyalogdan kaçan ve uluslararası yargı yollarını tıkayan tutumuna destek olması hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır”

AB’nin, egemen üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı olmadığını söyleyen Bilgiç, “Bu nedenle, hem AB’yi hem de AB’ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine uygun olarak devletlerin egemenliklerine ve eşitliklerine saygı göstermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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