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Türkiye'den cumartesi günü Rusya'ya bir heyet gidecek

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat'ın doğusuna harekat hazırlığı konusunda, "Türkiye'den bir heyet cumartesi günü Rusya'ya gidecek" açıklamasını yaptı.
Türkiye'den cumartesi günü Rusya'ya bir heyet gidecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"İsrail Adalet Bakanının boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez."

(Kılıçdaoğlu'nun açıklamalarına yönelik) "Onların zamanında verilen asgari ücretle ilaç alınamıyordu. 'Müsvedde' diyor, aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz."

"Mitinglerle ilgili çalışma takvim olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalemi, Teşkilat Başkanlığımız, Yerel Yönetimler koordineli olarak çalışılıyor. Genel bir tanıtım toplantısıyla birlikte manifestonun açıklanması düşünülüyor. Ocak ayı içerisinde bununla ilgili bir tarih kesinleştiğinde sizinle paylaşırım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ilgili aşamalar son safhaya geldi."

"Birtakım farklılıklar olmakla birlikte, kendi dinamizmini üreten, bu seçimin şartlarına yönelik olarak bir çalışma takvimi açıklayacağız."

(Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları) "Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini illeti."

"FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur."

RUSYA İLE SURİYE GÖRÜŞMELERİ

"Türkiye'den bir heyet cumartesi günü Moskova'ya gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı."

""Bakan Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, cumartesi Rusya'da olacak. Bu süre içerisinde yeni bir tablo ortaya çıkıyor ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle."

"İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır."

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