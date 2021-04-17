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Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işareti 7'ye çıktı

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 Taşköprü Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı'nın tescil edilmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaştı.
Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işareti 7'ye çıktı

 Taşköprü Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı'nın tescil edilmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaştı.

Kastamonu'nun Taşköprü Sarımsağı ile Çanakkale'nin Bayramiç Beyazı'nın coğrafi işaret tesciline ilişkin kararlar AB Resmî Gazetesi'nde yayımlandı.

Böylece, söz konusu sarımsak ve beyaz nektarin türü taklit ve çağrıştırmaya karşı AB tarafından koruma altına alındı.

Bu ürünler, tescil belgelerinde ve ürün şartnamelerinde yer alan yöntemlerle, ilgili bölgelerde üretilebilecek.

Son kararlarla birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den "Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası", "Aydın İnciri", "Malatya Kayısısı", "Aydın Kestanesi", "Taşköprü Sarımsağı", "Milas Zeytinyağı" ve "Bayramiç Beyazı" tescil edilmiş 7 ürün bulunuyor.

Ayrıca AB listesinde, "Afyon Sucuğu", "Afyon Pastırması", "İnegöl Köfte", "Kayseri Sucuğu", "Kayseri Pastırması", "Kayseri Mantısı", "Antepfıstığı/Antep Fıstığı", "Antep Lahmacunu","Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini", "Giresun Tombul Fındığı", "Antakya Künefesi", "Maraş Çöreği", "Çağlayancerit Cevizi", "Maraş Tarhanası", "Gemlik Zeytini", "Milas Yağlı Zeytini", "Gaziantep Menengiç Kahvesi/Gaziantep Melengiç Kahvesi", "Araban Sarımsağı" da coğrafi işaret almak üzere gerekli başvurular yapılmış ve AB Komisyonu tarafından inceleme süreci devam eden ürünler olarak sıralanıyor.

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