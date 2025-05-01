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Türkiye’nin Astronotları, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Gençlikle Buluşacak!

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Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, 2 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kuzey Kıbrıs’la buluşacak.
Türkiye’nin Astronotları, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Gençlikle Buluşacak!

Son yıllarda uzay teknolojileri ve havacılık alanında attığı adımlarla küresel ölçekte dikkat çeken Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamında yürüttüğü çalışmalarla uzaydaki varlığını da güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın gerçekleştirdiği tarihi uzay yolculuğu ve onu takip eden Tuva Cihangir Atasever’in bilimsel deney uçuşu, genç nesiller için ilham kaynağı oldu.

Tarihe geçen uzay yolculuklarıyla gurur yaşatan astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, 2 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Kuzey Kıbrıs’la buluşacak. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katılacağı etkinlikte astronotlar gençlerle sohbet ederek uzay deneyimleri ile ilgili merak edilen soruları da yanıtlayacak. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise gerçekleştireceği sunumla Türkiye’nin uzay vizyonunu katılımcılarla paylaşacak.

TEKNOFEST Rüzgarı Tüm Hızıyla Esecek!

1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni saracak TEKNOFEST rüzgarı, geçtiğimiz hafta sonu Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın ilk etabı ile esmeye başlamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak. KKTC'de ilk defa gerçekleştirilecek ve 4 Mayıs'a kadar sürecek etkinlik, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla düzenleniyor.

TEKNOFEST KKTC kapsamında adaya gelen Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kıbrıs gençliği ile buluşacak.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu tarihi buluşma, gençlerimizin bilimsel meraklarını besleyecek ve onları daha ileri hedefler koymaya teşvik edecektir.”

“Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ile birlikte, Türkiye’nin uzaydaki ilk temsilcileri olan Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in gençlerimizle bir araya gelmesi, bilimsel farkındalığı artırmak ve ilham vermek açısından son derece kıymetlidir” ifadesini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu tarihi buluşma, gençlerimizin bilimsel meraklarını besleyecek ve onları daha ileri hedefler koymaya teşvik edecektir” dedi.

TEKNOFEST gibi gençliği bilim, teknoloji ve inovasyonla buluşturan vizyoner bir organizasyonun ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor olmasının önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, TEKNOFEST’in bir parçası olmaktan ve bu heyecanı öğrencilerimizle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadesini kullandı.

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