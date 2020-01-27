Türkiye'nin Libya'ya cihatçı transfer ettiği haberleri Arap basınında

Türkiye'nin İdlib başta olmak üzere Suriye'deki cihatçıları Libya'ya gönderdiğine ilişkin haberler Arap basınında geniş yer buldu.

Hafryat sitesinde yayımlanan haberde, Nordic Monitor (NM) isimli sitenin MİT’in Libya’dan Suriye’ye El Kaide grubundan cihatçıları sevk ettiğine ilişkin belgeler yayımladığı bildirildi.

Habere göre Hollanda'nın Lahey kentinde NM’nin direktörü Abdullah Bozkurt’un geçen Nisan’da Hollanda Parlamentosu’nda sunduğu belgeler, İbrahim Kalın’ın da ilişkili olduğu bazı isimlere yer vererek El Kaide savaşçılarının Libya’dan Hatay’a, oradan Suriye’ye sevk edildiğini ortaya koyuyor. Haberde Türkiye’nin bunu pazarlık kozu için kullandığı fakat Rus istihbaratına yakalandığı ve 2016’da MİT ile El Kaide ilişkisinin raporlandığı iddiasına yer verildi.

Al Araby internet sitesinde yer alan haberde ise geçen Perşembe günü MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Ankara’da İdlib’de kendilerine "ulusal kurtuluş cephesi" adını veren muhaliflerle toplantı yaptığı bildirildi. Habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantının bir bölümüne telekonferans yoluyla katıldı.

RUSYA İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

Haberde Türkiye’nin İdlib konusunda Rusya’yla pazarlığın sürdürmekte olduğu fakat henüz anlaşamadığı belirtilirken, Türkiye’nin muhaliflere eski adı El Nusra olan Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) ile de mücadele etmesi yönünde telkinde bulunduğu iddiaları ise reddedildi.

HTŞ'nin ABD destekli diğer gruplarla İdlib’de çatıştığı ve Suriye ordusunun üzerine yönlendirildiği biliniyor. Haberde ABD’nin bu son süreçte muhalif gruplarla görüşmelerinde askeri mücadele yerine müzakere telkin ettiği ileri sürülürken, Rusya ile sahada karşı karşıya gelen Türkiye’nin ABD’nin muhalifleri askeri olarak desteklemesine aracı olabileceğinin konuşulduğu belirtildi.

ÖSO LİDERİ: 'HERHANGİ BİR YERDE CİHADA GİTMEYE HAZIRIZ'

Suriye Komünist Partisi'nin yayın organı Al Nour'da yer alan bir haberde ise ÖSO lideri Ahmed Karmo Al-Shihabi'nin sözlerine yer verildi. Haberde "Bu paralı askerlerin gerçek yurtsever olmadıklarının ve sadece paralı askerler olduklarının bir kanıtı: Türk rejimine sadık kaldığını açıklayan Ulusal Ordu isimli örgütün lideri Ahmed Karmo Al-Shihabi dedelerinin, annelerinin ruhlarının Osmanlı Halifeliğine ait olduğunu söyledi ve Libya’ya asker gönderdiğini itiraf etti. Ahmed Karmo Erdoğan'ı destekleyen bir televizyon kanalında şunları söyledi: Herhangi bir yerde cihada gitmeye hazırız ve durmayacağız" ifadelerine yer verildi.