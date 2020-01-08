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“Türkiye’nin sondajları sonuçsuz kaldı”

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Rum basını, Kıbrıs açıklarında gerçekleştirdiği dördüncü sondajdan da sonuç alamayan Türkiye’nin “Yavuz” sondaj gemisinin Türkiye’ye doğru bölgeden ayrıldığını iddia etti.
“Türkiye’nin sondajları sonuçsuz kaldı”

Fileleftheros gazetesi, “Yavuz Ayrıldı, Barbaros Kuzey’e Gitti – Üçüncü Yasadışı Türk Sondajı Da Sonuçsuz” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyeti gerçekleştiren “Yavuz” gemisinin bu sondajının da sonuçsuz kaldığını iddia etti.


Gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) 6 Kasım 2019 tarihinden beridir sondaj çalışması gerçekleştiren geminin 6 Ocak tarihinde hiçbir sonuç alamadan bölgeyi terk ettiğini öne sürdü.


Gazete, Türkiye’nin ayrıca, beklenmedik bir hareket daha yaparak, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 2 ve 3 numaralı parseller için yayımladığı Navtex’e rağmen,  Barbaros sondaj gemisini de bölgeden çektiğini iddia etti.


“Barbaros”un kuzeye doğru hareket ettiğini ve Karpaz’ın kuzey sahillerinde sismik araştırma yapmaya başladığını öne süren gazete, bir diğer Türk sondaj gemisi “Fatih’in” ise Karpaz’ın güneyindeki sondaj çalışmalarına devam etmekte olduğunu yazdı.

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