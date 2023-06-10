Twitter içerik üreticilerine para ödeyecek

Elon Musk paylaştığı bir tweet'te, Twitter'ın yakında içerik oluşturucularına ödeme yapacağını, ilk ödemenin de yaklaşık 5 milyon dolar kadar olacağını duyurdu.

Geçen yıl Twitter’ı satın alarak platformda hızla değişiklikler yapan Elon Musk’tan bir hamle daha geldi. Ünlü milyarder iş insanı, geçtiğimiz aylarda reklam gelirlerinin bir kısmını içerik üreticileriyle paylaşacağını duyurmuştu. Musk, son zamanlarda bu konuda bir adım atmaya hazırlandığını paylaştı.

İçerik üreticilerine ödeme yapılacağını her zaman olduğu gibi yine Twitter’dan duyuran Musk, bu ödeme için gerekli şartı da açıkladı. Yaratıcının doğrulanması gerektiğini ve yalnızca doğrulanmış kullanıcılara sunulan reklamların sayıldığını ekledi.

Ayrıca Musk, ilk ödemenin yaklaşık 5 milyon dolar kadar olacağını belirtti.

Hareket aynı zamanda, Twitter’ın yeni CEO’su olarak adlandırılan, NBCUniversal’dan gelen Linda Yaccarino’nun sosyal medya platformunun başına geçmesiyle birlikte geldi.

Platform, Musk Twitter’ı satın aldığından beri reklamverenleri elde tutmakta zorlanıyor. Coca-Cola, Jeep, Unilever, Merck ve Wells Fargo dahil olmak üzere yaklaşık 625 reklamveren, ocak ayından bu yana platformda harcama yapmayı bıraktı. Gelişme, Twitter için yaklaşık 4,5 milyar dolarlık reklam geliri kaybına neden oldu.

Musk, platformu satın aldığından beri Twitter çalışanlarının da yaklaşık yüzde 75’ini kovmuş veya kaybetmişti. Son olarak, güvenlikten sorumlu Ella Irwin de sosyal medya şirketinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Musk, Twitter’daki krizi çözmek için Yaccarino’nun ardından yakın zamanda da NBCUniversal’ın üst düzey yöneticisi Joe Benarroch’e ticari operasyonlara odaklanan bir pozisyonda görev verdi. Benarroch, “Deneyimimi Twitter’a taşımayı ve Twitter 2.0’ı birlikte oluşturmak için tüm ekiple çalışmayı dört gözle bekliyorum” diye yazdı.