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Twitter sarı tik, gri tik ve mavi tik kullanımda: Twitter sarı ve gri tik kimlere veriliyor?

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Twitter'da onaylı hesap olarak bilinen "tik" işareti artık üçe ayrıldı. Twitter sarı tik şirketlere, gri tik hükümetler ve kamu hesaplarına, mavi tik ünlü ya da bireylere veriliyor.
Twitter sarı tik, gri tik ve mavi tik kullanımda: Twitter sarı ve gri tik kimlere veriliyor?

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter, hem etkisini hem de kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artırıyor. Bununla birlikte yeni özellikleri de kullanıcıların beğenisine sunuyor.

TWİTTER SARI TİK, GRİ TİK, MAVİ TİK OLARAK ÜÇE AYRILDI

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın satın aldığı Twitter’da değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

Daha öncede onaylı hesaplara verilen mavi tik üçe ayrıldı. Mavi tikin yanı sıra artık kullanıcılara sarı tik ve gri tik de verilecek.

Şirketlere sarı tik, hükümetler ve kamu hesapları gri tik ve ünlü ya da bireyler mavi tik alabilecek.

Rozetler hesaplara verilmeden önce manuel olarak Twitter çalışanları tarafından doğrulanacak.

TWİTTER SARI TİK ALMA NASIL YAPILIR?

Mavi tikli resmi şirket hesapları Twitter'a şirket bilgilerini göndererek resmi hesap olduklarını teyit ettirerek sarı tik alabilecek.

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