  • BIST 95.307
  • Altın 190,685
  • Dolar 4,5662
  • Euro 5,3824
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Uber sarhoş yolcuları yapay zeka teknolojisi ile tespit etmek istiyor

»
Cep telefonu uygulamasıyla taksi hizmeti veren Uber, potansiyel yolcuların sarhoş olup olmadığını ölçen yapay zeka teknolojisinin patent hakkını almak için başvuru yaptı.
Uber sarhoş yolcuları yapay zeka teknolojisi ile tespit etmek istiyor

Yapay zeka teknolojisiyle, Uber uygulaması şöföre yolcunun yerini, telefonda yazıları ne kadar doğru yazdıkları, hatta telefonu hangi açıyla tuttukları gibi bilgileri geçiyor.

Böylece sarhoş müşteri almak istemeyen şöförlere yardımcı olunabileceği belirtiliyor.

Ancak Uber'e patent verilmesine karşı çıkanlar, teknolojinin korunmasız yolcuların tespitinde de kullanılabileceğini söylüyor.

ABD Patent Dairesi'ne yapılan başvuruya göre sistem "normal olmayan kullanıcı faaliylerini" fark edebiliyor.

Sicili iyi değil

Uber'in kişisel bilgileri toplama konusunda pek iyi bir sicili yok.

2014'te şirketin God View adlı yazılımla müşterilerin ve şöförlerin yerlerini gerçek zamanlı olarak izleyebildiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca 100 binden fazla Uber şöförünün kişisel bilgilerine erişildiği belirlenmiş, daha sonra şirket yolcular ve şöförlerin mahremiyetini korumak için sert önlemler almıştı.

Uber'in kurucusu Travis Kalanick ise geçen yıl Haziran ayında cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa etmişti.

Amerikan CNN televizyonu ABD'de son dört yılda 100'den fazla Uber şöförünün cinsel saldırı ya da cinsel tacizle suçlandığını ve bunların 31'inin de hüküm giydiğini duyurdu.

Uber ise yayımladığı açıklamada "Daima şöförlerimiz ve yolcularımız için Uber deneyimini geliştirmek adına yeni teknolojileri deniyoruz. Birçok fikir için patent başvurusunda bulunuyoruz ama bunların hepsi ürün ya da özelliğe dönüşmüyor" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Google Pentagon ile askeri yapay zeka projesini bitiriyor03 Haziran 2018 Pazar 09:46
  • 4 milyar 240 milyon yaşında kaya bulundu31 Mayıs 2018 Perşembe 18:34
  • Çin'de televizyonda yapay zekalı robot spiker31 Mayıs 2018 Perşembe 18:33
  • Google'dan 17 yaşındaki gence para ödülü28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:32
  • Uzaya gitmeye hazırlanan Richard Branson astronotluk eğitimi alıyor27 Mayıs 2018 Pazar 12:12
  • Elon Musk'tan uyarı: İnsanlık için giyotin olabilir25 Mayıs 2018 Cuma 16:46
  • Apple Samsung'dan 539 milyon dolar tazminat alacak25 Mayıs 2018 Cuma 16:09
  • Times: Google "herkesi manipüle edeceği" bir gelecek hayal etmiş23 Mayıs 2018 Çarşamba 21:26
  • “Yenilikçi Teknolojiler” konulu seminer düzenlendi.19 Mayıs 2018 Cumartesi 15:52
  • Twitter kullanıcılarından Erdoğan'a yanıt12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti