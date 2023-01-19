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UBP İskele İlçe Yönetimi, Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

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UBP İskele İlçe Başkanı Metin Güllü ve Yönetim Kurulu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.
UBP İskele İlçe Yönetimi, Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçe Başkanı Metin Güllü ve Yönetim Kurulu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre UBP İskele İlçe Başkanı Metin Güllü ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Rahme Kara, Amber Uygun, Emine Yıldızlı, Cengiz Er, Hamza Baş, Ertan Nurçin, Niyazi Cemmedo ve İbrahim Yenigün de ziyarette hazır bulundu.

Açıklamaya göre ziyarette, 25 Aralık’ta gerçekleşen seçimleri ve sonuçları değerlendiren heyet, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na destek belirtti.

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