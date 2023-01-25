  • BIST 5.297,77
  • Altın 1168.188
  • Dolar 18.8036
  • Euro 20.5024
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Üç saatlik grevden kara sınır kapıları da etkilenecek

» »
Rum Çalışma Bakanlığı ile sendikalar arasında Eşel Mobil konusunda uzlaşıya varılamaması nedeniyle yarın 12.00-15.00 saatleri arasında genel greve gidiliyor.
Üç saatlik grevden kara sınır kapıları da etkilenecek

Rum Çalışma Bakanlığı ile sendikalar arasında Eşel Mobil konusunda uzlaşıya varılamaması nedeniyle yarın 12.00-15.00 saatleri arasında genel greve gidiliyor. Grevden KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara sınır kapılarının da etkileneceği bildirildi.

Kathimerini (web) Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (SEK) edindiği bilgiye dayanarak yarın 12.00 ile 15.00 saatleri arasında ekonomik faaliyetin bütün kolları, büyük işletmeler, ekonominin önde gelen sektörleri ve sendikal örgütlenmesi güçlü olan bütün yerlerde uygulanacak grev çerçevesinde KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarının da kapalı olacağını kaydetti.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve teknik liselerin kapalı olacağı grevden 22 uçak seferi etkilenecek. Baf ve Larnaka havaalanları da limanlar da güvenlik personeli ile çalışacak.

Kamu taşımacılığı-otobüsler çalışmayacak ancak taksi şoförlerinin nasıl hareket edeceği bilinmiyor. Greve katılacak diğer kesimler ise inşaatlar, oteller (bu dönemde açık olanlar), sanayi, Daireler- güvenlik şirketleri, danışmanlık şirketleri. Kamu sektörü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), yerel yönetimler ve kara kapıları.

SEK Genel Sekreteri Andreas Matsas asker ve polisin greve katılma hakkı olmadığını ancak görev dışında olanların üniformasız olarak katılabileceğini kaydetti.  Sendikal örgütlenmesi olmayan süpermarket,  ve dükkan gibi işletmelerde grevin geçerli olmayacağını belirten Matsas sendikalı değiller ise bu tür yerlerde çalışanların greve katılmasının kendileri için risk oluşturacağı uyarısında bulundu.

Üç saatlik grev kararının altında SEK, PEO, PASİDİ, DEOK, OELMEK, POED, OLTEK, SAK, SYPYK, PAOSO, PASİKİ ve ESK isimli sendikaların imzası bulunuyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de yabani kuşların öldürülmesine 21 bin Euro ceza24 Ocak 2023 Salı 13:47
  • Güney Kıbrıs genel greve hazırlanıyor24 Ocak 2023 Salı 13:25
  • Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar'ın söyleşisini yorumladı24 Ocak 2023 Salı 12:57
  • Güney Lefkoşa’daki Merkez Karakolu’na düzenlenecek olan saldırı engellendi24 Ocak 2023 Salı 11:31
  • Anastasiadis'ten Türkiye'ye eleştiri23 Ocak 2023 Pazartesi 16:23
  • Güney'den Kuzey'e kilovatı 0,40 dolardan günlük ortalama 40 MW elektrik23 Ocak 2023 Pazartesi 15:54
  • avroyannis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için çalışacağını söyledi23 Ocak 2023 Pazartesi 11:50
  • Limasol'da Grivas'ın anıldığı alanda olaylar yaşandı22 Ocak 2023 Pazar 21:01
  • Güney Kıbrıs’ta seçim anketleri yayınlanmaya devam ediyor22 Ocak 2023 Pazar 15:21
  • Mavroyannis: Kıbrıs sorununa ilişkin ilk girişimim, BM Genel Sekreteri ile derhal temasa geçmek olacak22 Ocak 2023 Pazar 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti