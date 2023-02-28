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Ülkeyi karıştıran iddia: Kız öğrenciler okula gitmemeleri için zehirlendi

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Son dönemde kadınların öncülük ettiği protestolara sahne olan İran’da en az 650 kız öğrencinin kasıtlı olarak hedef alınarak zehirlendiği iddiası ortalığı karıştırdı.
Ülkeyi karıştıran iddia: Kız öğrenciler okula gitmemeleri için zehirlendi

İran'da en az 650 kız öğrencinin okula gitmemeleri için zehirlendiği iddia edildi.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, üst düzey bir İranlı yetkili kızların özellikle hedef alındığını doğruladı. Kızlardan hayatını kaybeden olmadığı fakat onlarcasının solunum sorunları, baş dönmesi ve yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

26 Şubat'ta bir basın toplantısı düzenleyen İran Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Panahi “Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” dedi. “Zehirde kullanılan malzemeler piyasada bulunabilen ürünlerden oluşuyor” diyen Dr. Panahi, daha sonra ise açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi.

VAKALAR KASIMDA BAŞLADI

BBC Farsça’nın haberine göre en fazla vakanın görüldüğü yer, muhafazakar Kum kenti. Fakat ülke genelinde sekiz kentte daha kız öğrenciler zehirlendi.

İlk zehirlenmeler 30 Kasım 2022'de, Kum'daki Nur Teknik Lisesi'nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü. Şubat ortasında Kum'daki valilik binası önünde en az 100 kişinin katıldığı bir protesto düzenlendi. Bazı veliler çocuklarının iyileşmesinin haftalar bulduğunu söylüyor.

İran’da “başörtüsünü düzgün takmadığı” gerekçesiyle rejime bağlı ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümü, ülke çapında kadınların öncülük ettiği bir isyan dalgası başlatmıştı. Liselerde de kız öğrenciler başörtülerini çıkararak eylemlere katılmıştı.

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