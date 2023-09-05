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Uluçay: Çocuklarımız okullarına güvenli ve huzurlu bir ortamda başlasın istiyoruz

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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, çocukların okullarına güvenli ve huzurlu bir ortamda başlamasını istediklerini ve çalışmalarının bu yönde sürdüğünü belirtti.
Uluçay: Çocuklarımız okullarına güvenli ve huzurlu bir ortamda başlasın istiyoruz

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, bölgeye bağlı 23 okulda ot temizliği, ağaç budama ve çit budamalarının yapıldığını kaydetti.

Başkan Uluçay, “Okullarımızın 1 hafta arayla, 2 kez böcek ilaçlama çalışmaları bitti, 23 okulumuzda toplam 127 su deposu uzman ekipler tarafından temizlendi ve klorlandı” dedi.

Uluçay, “Yasal olarak eğitime harcamamız gereken rakam olan topladığımız Emlak Vergilerinin yüzde 15’i yaklaşık 650 bin TL’ye denk geliyordu, bu rakamı eğitim bakanlığının önerdiği iki okuldaki çatı izolasyon çalışmaları için kullanıyoruz. Bunun dışında okullarımıza yaptığımız tüm bakım ve onarım çalışmalarını yine belediyemizin bütçesinden karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluçay, şöyle devam etti:

“İstiyoruz ki çocuklarımız okullarına güvenli ve huzurlu bir ortamda başlasın. 9 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek Okul Başlıyor Pazarı için MAGEM’lerde bağışları toplamaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki birlik, beraberlik ve dayanışma içinde şehrimizi hep beraber iyileştireceğiz…”

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