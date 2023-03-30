  • BIST 4.974,60
  • Altın 1211.369
  • Dolar 19.1638
  • Euro 20.9778
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Ulusal Konsey Hristodulidis başkanlığında bugün toplanıyor

» »
Güney Kıbrıs’ta, Ulusal Konsey’in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yeni Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında bugün ilk kez toplanacağı haber verildi.
Ulusal Konsey Hristodulidis başkanlığında bugün toplanıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yeni Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün Rum siyasi liderliğinin karşısında, yalnızca kendilerini dinlemek için değil, müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle AB gidişatına yönelik başlattığı inisiyatifi ile Kıbrıs sorunundaki niyetlerini kendilerine izah etmek için de bulunacağını yazan Fileleftheros gazetesi, bugüne kadar söylenenler ve kamuoyuna yansıyanlardan, siyasi liderliğin birçok sorusu olduğunun görüldüğünü belirtti.

Hristodulidis’in kendi başkanlığında bugün ilk kez toplanacak olan Ulusal Konsey toplantısındaki niyetlerine de yer veren gazete, Hristodulidis’in ilk niyetinin, siyasi liderliği Kıbrıs sorunundaki tezleri ile AB’nin Kıbrıs sorununa etkin katılımına ilişkin başlamış çaba hakkında bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Hristodulidis’in ikinci olarak ise, siyasi liderliği Brüksel’deki temasları hakkında bilgilendireceğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in siyasi liderliği, Brüksel’de AB’nin üç kurumunun başkanlarıyla yaptığı temasların sonuçları ve AB’nin üç kurumunun başkanının kendi inisiyatifine nasıl yaklaştıkları konusunda bilgilendireceğini ifade etti.

Gazete Hristodulidis’in siyasi liderliği, Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le olan diyaloğu konusunda bilgilendireceğini de yazdı.

Hristodulidis’in üçüncü olarak siyasi liderliği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ilk görüşmesi ve BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşası Konuları Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun adaya ziyareti konusunda bilgilendireceğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in dördüncü niyetinin ise, kendisine bu konuda soru sorulması durumunda, Atina’ya kısa süre önce gerçekleştirdiği ziyarette Güney Kıbrıs ile Yunanistan hükümetleri arasında uzlaşılan konular hakkında açıklamada bulunmak olduğuna işaret etti.

Gazete, Ulusal Konsey toplantısında, özellikle Yunanistan hükümetinin Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) adaylığını destekleme kararına ilişkin olarak, Atina ile Ankara arasındaki son açılımların Güney Kıbrıs açısından ne anlama geldiği konusunda açıklamalarda bulunulmasının beklendiğini de ekledi.

HRİSTODULİDİS DEMOKRASİ KONULU TELEKONFERANSA KATILDI

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen çarşamba günü, ABD’nin düzenlediği “Demokrasi” konulu bir toplantıya telekonferans aracılığıyla katıldığını yazan gazete, başkanlıktan yapılan açıklamaya dayanarak, toplantının konusunun sağlıklı demokratik yapıları temel alan devletlerin, demokratik değerlerin güçlendirilmesi için daha iyi koordine olması olduğunu ekledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis’ten, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) adaylığı konusunda açıklama28 Mart 2023 Salı 13:00
  • Annita Dimitriu, ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Fisher ile görüştü28 Mart 2023 Salı 11:33
  • Lefkoşa Surlariçine (Rum kesimi) ikinci “Faneromeni” inşa edilecek27 Mart 2023 Pazartesi 13:51
  • Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis: Yunanistan’ın kararı bizi bağlamaz27 Mart 2023 Pazartesi 13:25
  • Rum Savunma Bakanı Yorgallas, ABD’nin SPP programına imza koyacaklarını açıkladı27 Mart 2023 Pazartesi 12:46
  • Rum Savunma Bakanı Yorgallas, ABD’nin SPP programına imza koyacaklarını açıkladı27 Mart 2023 Pazartesi 11:18
  • Rum yönetimi Türkiye ile Yunanistan arasında varılan karşılıklı destek anlaşmasından rahatsız26 Mart 2023 Pazar 18:18
  • Güney Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik teşkilatı kuruluyor26 Mart 2023 Pazar 15:41
  • Hristodulidis: Bırakalım da diplomasi işini yapsın26 Mart 2023 Pazar 13:44
  • ABD, Türkiye ve Yunanistan’a Kıbrıs sorununu da içeren bir baskısı yapıyor26 Mart 2023 Pazar 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti