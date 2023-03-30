Ulusal Konsey Hristodulidis başkanlığında bugün toplanıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yeni Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün Rum siyasi liderliğinin karşısında, yalnızca kendilerini dinlemek için değil, müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle AB gidişatına yönelik başlattığı inisiyatifi ile Kıbrıs sorunundaki niyetlerini kendilerine izah etmek için de bulunacağını yazan Fileleftheros gazetesi, bugüne kadar söylenenler ve kamuoyuna yansıyanlardan, siyasi liderliğin birçok sorusu olduğunun görüldüğünü belirtti.

Hristodulidis’in kendi başkanlığında bugün ilk kez toplanacak olan Ulusal Konsey toplantısındaki niyetlerine de yer veren gazete, Hristodulidis’in ilk niyetinin, siyasi liderliği Kıbrıs sorunundaki tezleri ile AB’nin Kıbrıs sorununa etkin katılımına ilişkin başlamış çaba hakkında bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Hristodulidis’in ikinci olarak ise, siyasi liderliği Brüksel’deki temasları hakkında bilgilendireceğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in siyasi liderliği, Brüksel’de AB’nin üç kurumunun başkanlarıyla yaptığı temasların sonuçları ve AB’nin üç kurumunun başkanının kendi inisiyatifine nasıl yaklaştıkları konusunda bilgilendireceğini ifade etti.

Gazete Hristodulidis’in siyasi liderliği, Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le olan diyaloğu konusunda bilgilendireceğini de yazdı.

Hristodulidis’in üçüncü olarak siyasi liderliği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ilk görüşmesi ve BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşası Konuları Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun adaya ziyareti konusunda bilgilendireceğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in dördüncü niyetinin ise, kendisine bu konuda soru sorulması durumunda, Atina’ya kısa süre önce gerçekleştirdiği ziyarette Güney Kıbrıs ile Yunanistan hükümetleri arasında uzlaşılan konular hakkında açıklamada bulunmak olduğuna işaret etti.

Gazete, Ulusal Konsey toplantısında, özellikle Yunanistan hükümetinin Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) adaylığını destekleme kararına ilişkin olarak, Atina ile Ankara arasındaki son açılımların Güney Kıbrıs açısından ne anlama geldiği konusunda açıklamalarda bulunulmasının beklendiğini de ekledi.

HRİSTODULİDİS DEMOKRASİ KONULU TELEKONFERANSA KATILDI

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen çarşamba günü, ABD’nin düzenlediği “Demokrasi” konulu bir toplantıya telekonferans aracılığıyla katıldığını yazan gazete, başkanlıktan yapılan açıklamaya dayanarak, toplantının konusunun sağlıklı demokratik yapıları temel alan devletlerin, demokratik değerlerin güçlendirilmesi için daha iyi koordine olması olduğunu ekledi.