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“Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri” gerçekleştirildi

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Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünün ikincisini düzenlediği ve üç gün süren “Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri” gerçekleştirildi
“Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri” gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü’nün bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki güzellik uzmanları ve kuaförleri bir araya getirdi. Üç gün süren etkinlikte, meslek profesyonelleri ve öğrencilere yönelik mesleki uygulama eğitimleri de gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünün ev sahipliğinde yapılan etkinlik, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

14 konuda eğitim verilen etkinlikte uygulamalı teknikleri de paylaşıldı

Alanlarında uzman birçok akademisyen, holistik beslenme uzmanları, satış teknikleri, beden dili eğitimi uzmanı ve eğitim uzmanlarının katıldığı mesleki eğitim günlerinde yurt içi ve yurt dışından toplam 13 eğitimci 14 başlıkta eğitim sunumu gerçekleştirdi. Eğitim günlerinde, yeni nesil maskeler, ipek kirpik uygulama teknikleri, satış teknikleri ve beden dili eğitimi, makyaj, yüz yogası, detoks içecekleri, heykeltraş uygulamaları, kalıcı makyaj, dudak renklendirme, pudralama tekniği, altın oran, cilt bakımı, jel tırnak uygulamaları ve saç simulasyon gibi uygulama teknikleri de profesyoneller ve öğrencilerle paylaşıldı.

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Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy: “Sahip olduğumuz bilgi birikimini alanda eğitim alan öğrenciler ve meslek profesyonelleri ile paylaştık.”

Etkinliğe ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, güncel bilgilerin mesleki gelişim için önemine değinerek düzenledikleri eğitim ve uygulama atölyeleri ile saç bakımı ve güzellik hizmetleri alanında en güncel teknikleri ele aldıklarını vurguladı.

Doç. Dr. Aksoy, “Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri ile sahip olduğumuz bilgi birikimini alanda eğitim alan öğrencilerimizle ve sektördeki güzellik uzmanlarıyla paylaştık. Bu sürece destek veren PROACADEMY’ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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