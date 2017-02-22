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“Umarız kısa zamanda gerekli adım atılır ve yeni tarih belirlenir"

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“Umarız kısa zamanda gerekli adım atılır ve yeni tarih belirlenir"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yarınki müzakerenin yapılmayacağını belirtti. Gelinen aşamada Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini ve taleplerini ilettiğini ifade eden Barış Burcu, “Umarız kısa zamanda gerekli adım atılır ve yeni tarih belirlenir” dedi

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Temsilciler Meclisi'nin Enosis plebisitiyle ilgili kararına işaret ederek “Alınan bu yanlış kararın geçersiz kılınması için hem siyasi düzeyde, hem idari düzeyde somut adım atılmasını bekliyoruz” dedi.

Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün görüştüğü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a “Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in bu vahim durum karşısındaki tutumunu yetersiz bulduğunu ve gerekli adımları atması gerektiğini söylediğini” kaydetti.

Barış Burcu, BM nezdinde yeni girişimleri olup olmayacağı konusunda ise Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hali hazırda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdiğini; Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve Temsilcisi Elizabeth Spehar’la da görüşmeler yaptığını hatırlattı.

Gerek diplomatik yollarla gerekse kamuoyuna açıklamalarıyla durumun hassasiyetini aktardıklarını kaydeden Burcu, “Umarım Anastasiadis de sorunun aşılması için gerekli katkıyı yapar” ifadelerini kullandı.

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