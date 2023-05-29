  • BIST 4.734,99
  • Altın 1252.635
  • Dolar 20.0514
  • Euro 21.5437
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Ümit Özdağ seçim sonuçlarını değerlendirdi

»
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçlarını değerlendirdi.
Ümit Özdağ seçim sonuçlarını değerlendirdi

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Ümit Özdağ, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

CHP'den ilk telefonun 18 Mayıs'ta geldiğini söyleyen Özdağ, 24 Mayıs'ta imzalanan protokolün ardından sadece 3,5 gün zamanları olduğunu, Zafer Partisi olarak bu süreçte üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

Özdağ'ın Twitter'dan yaptığı açıklamanın tam metni: 

"CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı. 24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin Zafer’i ile taçlandıracağız."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye bir kez daha ‘Erdoğan’ dedi... Türkiye'nin yeni dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:39
  • Kılıçdaroğlu, ‘Mücadeleye devam’ dedi28 Mayıs 2023 Pazar 21:47
  • AKP’li vekiller kutlamaya başladı: Adam kazandı, bay bay Kemal28 Mayıs 2023 Pazar 20:51
  • Avrupa’dan Erdoğan’a ilk tebrik Orban’dan28 Mayıs 2023 Pazar 20:44
  • Erdoğan ilk açıklamasında Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı28 Mayıs 2023 Pazar 20:43
  • Erdoğan: 85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık28 Mayıs 2023 Pazar 20:42
  • Sandıkların %98'i Açıldı!28 Mayıs 2023 Pazar 20:13
  • Sandıkların %95'i Açıldı28 Mayıs 2023 Pazar 19:35
  • Son Dakika! YSK Güncel Verileri Açıkladı!28 Mayıs 2023 Pazar 19:26
  • Sandıkların %90'ı Açıklandı! İki ajansa göre Erdoğan önde28 Mayıs 2023 Pazar 19:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti