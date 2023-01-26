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UNESCO’dan Odessa kararı

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Odessa'nın tarihi merkezi, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı.
UNESCO’dan Odessa kararı

Ukrayna’nın liman kenti Odessa’nın tarihi merkezi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

UNESCO’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, liman kenti Odessa’nın tarihi merkezinin UNESCO Dünya Mirası ve UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası listelerine alındığı duyuruldu.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, sosyal medya hesabından Odessa’nın tarihi merkezinin Dünya Mirası Listesi’ne alınmasına ilişkin tweeti alıntılayarak, Odessa’yı “sinemaya, edebiyata ve sanata damgasını vurmuş, özgür bir şehir, bir dünya şehri, efsanevi bir liman” olarak nitelendirdi. 

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