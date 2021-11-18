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UNICEF'in verilerinden çıkan ACI SONUÇ!

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UNICEF verilerine göre dünyada her üç çocuktan biri su kıtlığı yaşıyor.Dünyadaki 2,2 milyar çocuğun yaklaşık yarısı "yüksek riskli" olarak sınıflandırılan ülkelerde yaşamını sürdürüyor.
UNICEF'in verilerinden çıkan ACI SONUÇ!

UNICEF'in verilerine göre dünyada her 3 çocuktan biri, su kıtlığı, su taşkınları, sıcak hava dalgası, orman yangınları, kasırgalar ve hava kirliliği gibi iklimsel ve çevresel şokların en az dördünün bir arada görüldüğü bölgelerde yaşıyor. Dünyadaki 2,2 milyar çocuğun neredeyse yarısı "yüksek riskli" olarak sınıflandırılan ülkelerde yaşamını sürdürüyor. Bu çocuklar, halihazırda su ve sanitasyon, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere yeterli seviyede erişemiyor.

Çocukların sağlıklı yaşama, öğrenme, oynama ve çocukluğunu layığıyla yaşama şansı evde güvenli suya erişimle başlıyor. Çocuklar evlerine su taşımak zorunda kalmadıklarında okula gidip eğitim alabiliyor; okulda temiz su, hijyenik tuvalet ve el yıkama için sabun varsa, çocuklar sağlıklı bir öğrenme ortamına sahip olabiliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk haklarıyla ilgili farkındalık yaratmak için, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin imzalandığı 20 Kasım'ı Dünya Çocuk Günü' olarak kutluyor. Su ve market siparişi uygulaması BiSU, temiz suya erişimin temel bir çocuk hakkı olmasından hareketle 2018'den beri UNICEF'e destek olduğunu ve proje kapsamında şimdiye dek 22 milyon çocuğun 1 günlük temiz su ihtiyacının karşılandığını açıkladı.

BiSU kurucularından Mehmet Ergin Üner UNICEF desteğiyle ilgili olarak şunları söyledi: 

‘'Her hafta üzerinde çok da düşünmeden tekrarladığımız su siparişi gibi bir eyleme anlam kazandırarak, dünya üzerinde temiz suya ulaşamayan çocuklara umut olduğumuz için mutluyuz. 2018'de UNICEF ile başlattığımız bu iş birliği ile bugüne kadar 22 milyon çocuğun hayatına dokunduk. Bir teknoloji girişimcisi olarak bu anlamlı duyguyu kullanıcılarımızla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. BiSU, genç, dinamik ve işini tutkuyla yapan bir ekip ve çevreyi, doğayı, her çocuğun yaşamasını ve haklarına kavuşmasını önemsiyor. Covid-19 dönemi herkesin gerçek ve toplumsal faydayı görmek istediği bir dönem oldu. Biz de ekip olarak, tüketicinin ve dünyanın ihtiyaçlarını doğru anlayarak çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu dönemde daha da önem kazanan dayanışma, paylaşım ve kolaylık değerleri teknoloji projelerimizin önemli bir parçası olacak.''

 

T24.

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