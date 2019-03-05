Ünlü havayolu şirketi hosteslerdeki makyaj zorunluluğu kuralını kaldırdı

İngiliz havayolu şirketinin yeni kurallarına göre, makyajlı olan hosteslerin ise ruj ve fondöten tercihlerinde şirketin belirlediği tonlara bağlı kalmaları gerekecek.

İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic, hosteslerin makyaj yapma zorunluluğunu kaldırdıklarını açıkladı.

Virgin yetkilileri, yeni kuralları sektör için "önemli bir değişiklik" olarak niteledi.

Virgin, kabin memurlarına üniformaları olan kırmızı dar eteğin yanında pantolon da verecek.

Uçuş sırasında makyajlı olmaları gerekmese de, makyaj yapan çalışanların ruj ve fondöten tercihlerinde belirlenen tonlara bağlı kalmaları istenecek.

'Kendilerini istedikleri gibi ifade edebilmelerini istedik'

Virgin müşteri hizmetleri yöneticisi Mark Anderson, "Çalışanlar uçuş sırasında daha rahat edecek ve kendilerini istedikleri gibi ifade edebilecek" dedi.

Kabin çalışanı kadınlardan uçuşlar sırasında görünüşlerine azami dikkat göstermeleri isteniyor.

Ancak kadın çalışanların makyaja ayırdıkları zaman ve emek mesaiden sayılmadığı gibi, makyaj maliyetlerini de ceplerinden karşılıyorlar.

Ryanair ve Easyjet gibi düşük maliyetli havayolu şirketlerinin kabin görevlileri bu konuda görece daha rahat olsa da, kurumsallaşmış uluslararası şirketlerin çoğunda hosteslerin makyaj konusunda belli kurallara riayet etmeleri zorunlu.

Ancak bazı şirketler kurallarını yumuşatma eğilimi gösteriyor.

Geçen hafta Katar Havayolları'nın CEO'su Akbar El Baker, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ile işbirliği yaparak kadınların sektöre kazandırılması amacıyla verilecek ödüllere sponsor oldu.

Katar Havayolları daha önce hamile bir kabin görevlisini kovduğu için eleştirilerin hedefi olmuştu. CEO El Baker'in "Sadece bir erkek benimle aynı işi yapabilir" açıklaması da tepkilere neden olmuştu.

İngiliz havayolu şirketi British Airways de hosteslere makyaj zorunluluğu getiriyor.

Hosteslerden "en azından ruj ve allık sürmeleri, kaşlarını tarayıp düzeltmeleri ve gereken her yerde cilt lekelerini kapatmaları" isteniyor.

Şirket, 2016 yılında ise hosteslere pantolon yasağını kaldırmıştı.