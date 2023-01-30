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Ünlü oyuncu Annie Wersching yaşama veda etti

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24 ve Star Trek: Picard gibi dizilerde rol alarak şöhrete kavuşan 45 yaşındaki Annie Wersching hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Annie Wersching yaşama veda etti

Bir döneme damga vuran televizyon dizisi 24’te FBI ajansı Renee Walker karakterini canlandırarak şöhrete kavuşan 45 yaşındaki oyuncu Annie Wersching’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamayı Wersching’in menajeri yaptı. 2020 yılında kanser teşhisi kınan genç oyuncu bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Menajeri hangi kanser türü olduğuna dair ise bir açıklama yapmadı.

Oyun dünyasının son yıllardaki en popüler oyunu olarak bilinen The Last of Us’ta Tess karakterini de seslendiren Wersching’in ardından oyunun yaratıcısı Neil Druckmann, “Güzel bir sanatçıyı ve insanı kaybettik. Kalbim parçalandı. Düşüncelerim ve dualarım sevdikleriyle” dedi.

Star Trek: Enterprise, The Vampire Diaries, Marvel’s Runaways ve Star Trek: Picard gibi yapımlarda oynayan Wersching’in üç çocuğu vardı.

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