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Ünlü popçu Tarkan'ın firari kuzeni yakalandı; cinayet davasında tutuklandı!

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Ercan Gönülkırmaz'ın öldürüldüğü davanın sanıkları arasında yer alan ve açık cezaevinden firar eden ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu yakalanarak tutuklandı.
Ünlü popçu Tarkan'ın firari kuzeni yakalandı; cinayet davasında tutuklandı!

Servet Tevetoğlu 2019'da Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sonucunda hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.  17 Kasım'da Edirne Uzunköprü'de yakalanan Tevetoğlu,  Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ercan Gönülkırmaz'ın öldürüldüğü davada "kan gütme saikiyle öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılandığı davaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağladı.

Servet Tevetoğlu, "Ben bu dosyadan tahliye olduğumda kardeşim kanser tedavisi görüyordu. 3 ay sonra da kendisini kaybettik. Hem bundan hem de bana takdir edilen kefaleti ödeme imkanım olmadığından adli kontrol şartını yerine getiremedim. Bu dosyadan tahliye olunca açık cezaevine geçtim, bir hafta kaldım. Daha sonra izne çıktım. O dönemde bütün gazete ve televizyonda haberler çıktı" dedi.

"Bunun üzerine hakkımda yeniden tutuklama çıkacağını düşünerek korktum" diyen Tevetoğlu, "Bundan dolayı da açık cezaevine tekrar geri dönemedim. Şu anda Edirne Uzunköprü'de bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Onun yanında kalırım diye gelmiştim" dedi.

Mahkeme, sanık Servet Tevetoğlu hakkında cezaevinden firari durumda bulunması ile yakalanış şekli ve yeri de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verdi. Dava, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

 

T24.

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