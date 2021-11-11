Ünlü "Wilson" voleybol topu açık artırmada satıldı!

2000 yapımı Tom Hank'ın ünlü "Yeni Hayat" (Cast Away) filminde kullanılan voleybol topu, açık artırmada 308.000 $ (230.000 £) gibi şaşırtıcı bir fiyata satıldı.

2000 yapımı filmde, oyuncu Tom Hanks, karakteri gereği ıssız bir adada tek başına kalmış hayatta kalmaya çalışan bir adamı oynamıştı. Filmde, adada hayatta kalmaya çalışırken akıl sağlığını korumanın bir yolu olarak "Wilson" adını verdiği topu en iyi arkadaşı olarak görmüştü.

İşte bu ünlü "Wilson" adlı voleybol topu, açık artırmada 308.000 $ (230.000 £) gibi şaşırtıcı bir fiyata satıldı.

Hanks, Robert Zemeckis'in bu filminde en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı aldı.

BBC.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs