Üretimde bileşenler karıştırıldı; 15 milyon doz Covid-19 aşısı çöpe gitti

New York Times’ın haberine göre Baltimore’da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson’ın Covid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.
Yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu ‘insan hatası’na ilişkin soruşturma başlattı.
Johnson&Johnson’ın tek dozluk Covid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.
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