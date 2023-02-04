Uşak Halı Sergisi, 10 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 46 eşsiz el yapımı halıyı sanatseverlerle buluşturduğu Uşak Halı Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda 10 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Anadolu’nun kadim geleneklerinden el yapımı halı sanatını Kuzey Kıbrıs’la buluşturduğu “Uşak Halı Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Anadolu’nun köklü geleneklerinden el yapımı tarihi halıları sanatseverlerle buluşturduğu “Uşak Halı Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın katılımı ile açılan sergi, 10 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Paris Louvre Müzesi, Floransa Bardini Müzesi, New York Metropolitan Sanat Müzesi, National Gallery of Art başta olmak üzere dünyanın pek çok önemli müzesinde örnekleri sergilenen el yapımı Uşak halılarını Kuzey Kıbrıs’la buluşturan “Uşak Halı Sergisi”, 46 eşsiz el yapımı halıyı bir araya getiriyor.

Sergi öncesinde, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’i makamında ziyaret eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin “Uşak Halı Sergisi”ne ev sahipliği yaparak Kuzey Kıbrıs’la buluşturması nedeniyle Dr. Günsel’e teşekkür ederek el yapımı bir halı takdim etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, açılışını yaptığı 435’inci sergisi ve müzelerinde sergilediği eserlerle olağanüstü bir sanat hafızası oluşturuyor. Bu hafıza 1571’e kadar uzanıyor.”

“Uşak Halı Sergisi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bugün burada Uşak’tan kıymetli bir heyeti ağırlıyoruz. Anavatan Türkiye ile bağlarımızı güçlendirecek kıymetli bir serginin açılışını yapıyoruz” sözleriyle başladığı konuşmasını, “Gerek ticarette, gerek sanayide, gerek kültürel olarak kurduğumuz bu bağları üniversitelerimiz aracılığıyla güçlendirmeye devam ediyoruz. Yaşadığımız o zor günlerde en büyük hayalimiz işte bu bağların güçlendiği bir gelecekti” ifadesini kullandı.

“Kıbrıs Türkleri bu adaya 1571’den sonra yerleşti. Ancak Anadolu’daki köklerini hiç bir zaman unutmadı. O kültürden hiç bir zaman kopmadı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Atalarımızın Kıbrıs’a geldiği dönemlerde Uşak’ta başlayan halıcılık geleneği, dünyanın her yerinde değer gören, bölgenin en önemli kültürel varlıklarından biri haline geldi. Anadolu’nun bu geleneğinin, bugün Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi aracılığı ile ülkemizle buluşmasını son derece anlamlı ve kıymetli buluyorum. Huzurunuzda Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bu kıymetli girişimleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllardır abmargolarla ve izolasyonlarla mücadele ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Günsel Ailesi’nin büyük bir cesaretle, Yakın Doğu Üniversitesi aracılığıyla ülkemizde oluşturduğu bilim, kültür ve sanat ortamı ile ambargolara rağmen dünyaya ulaşıyoruz” dedi. “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, açılışını yaptığı 435’inci sergisi ve müzelerinde sergilediği eserlerle olağanüstü bir sanat hafızası oluşturuyor. Bu hafıza, 1571’e kadar uzanıyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün burada açılışını yaptığımız ‘Uşak Halıları Sergisi’ ile bir yandan geçmişe giderken, diğer yandan Anadolu ile Türkiye ile aramızdaki güçlü bağlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bu sergiyle bir mesaj veriyoruz. Biz, Türkiye ile biriz, bir bütünüz ve geleceğe de birlikte yürüyoruz” ifadesini kullandı.

Mehmet Çakın: “Tarihi Uşak halılarımızı yeniden dünya ile buluşturmak üzere çıktığımız bu yolda, ilk adımımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde atmak bizim için çok anlamlı.”

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın açılıştaki konuşmasına, “Bugün bize ev sahipliği yapan Yakın Doğu Ailesi’yle birlikte tarihi Uşak halılarımızı siz sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne teşekkür ediyorum” sözleri ile başladı.

Uşak Belediyesi olarak, Uşak’ın en önemli kültürel geleneklerinden biri olan halı dokumacılığını yeniden canlandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Çakın, “Dokur Evi’miz aracılığı ile birçok kişiye halı dokumacılığı kültürünü aşılayarak, bu geleneği yeniden canlandırıyoruz. Tarihi Uşak halılarımızı yeniden dünya ile buluşturmak üzere çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde atmak bizim için çok anlamlı” ifadesini kullandı.

Uşak’ın çok zengin bir kültüre sahip olduğunu söyleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Lidya ve Friglere kadar dayanan Uşak Halıları dokumacılık sektöründe sadece bir halıdan ibaret değil. 1500’lü yıllardan itibaren başta Osamnlı Sarayı olmak üzere, Avrupa’da önemli bir değer gören Uşak halıları, motiflerinde hüzün, mutluluk ve heyecan duygularını içlerinde barındırıyor. Dünyanın pek çok önemli müzesinde sanat eseri olarak sergilenen halılarımızın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi aracılığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu değerli kültürü, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Geleceği oluşturacak ilerlemenin en önemli parçaları olan bilimi, sanatı, kültürü, teknolojiyi geliştirirken; sadece üniversitemizi ve ülkemizi değil aynı zamanda uluslararası arenada Türk dünyasını da temsil ettiğimiz bilinciyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasına Uşak kentinin Türkiye için önemini vurgulayarak başladı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Türkiye’de ilk şeker fabrikası ve ilk elektrik üretim santrali gibi pek çok ilklere ev sahipliği yapan Uşak kentimiz; Cumhuriyet döneminde sanayileşmenin ve sanatın temellerinin atılmasına öncülük etmiştir. Özellikle, hepimizin hafızalarında yer etmiş olan Cumhuriyetin simge fotoğraflarından, ‘Cumhuriyeti biz böyle kurduk’ bunun en güzel örneklerinden” ifadesini kullandı.

“Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yükselen sanat, bilim ve teknoloji ile yoğrulan her bir projeyi; varlığını geleceğe taşıma kararlılığı ile Akdeniz’de kök salmaya devam eden ülkemizin köklerine ulaşan can suyu olarak görüyoruz” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bugün burada açılışını yaptığımız Uşak Halı Sergisi ile köklerimiz, Anadolumuzun önemli kentlerinden Uşak’a uzanıyor” ifadesini kullandı.

Başta Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olmak üzere, Kıbrıs Araba Müzesi, Yakın Doğu Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ve GÜNSEL Sanat Müzesi’nin envanterinde yer alan ve çağdaş sanatı tarihle bütünleştiren bir anlayışla oluşturulan koleksiyonların büyüklüğü 100 bin parçayı aştığını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Geleceği oluşturacak ilerlemenin en önemli parçaları olan bilimi, sanatı, kültürü, teknolojiyi geliştirirken; sadece üniversitemizi ve ülkemizi değil aynı zamanda uluslararası arenada Türk dünyasını da temsil ettiğimiz bilinciyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok yükseköğretim derecelendirme kuruluşu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini de hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilinmesini istiyoruz ki, üretkenliğimizi artırmaya devam ederek, sanatta ve bilimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyada hak ettiği saygın yeri alması için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.