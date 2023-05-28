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Üstel: Sayın Ali Başman'ın seçimi kazanmasıyla gücümüze güç katacağız

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Başbakan Ünal Üstel 25 Haziran‘da gerçekleştirilecek olan milletvekili seçimleri için gezilerine devam ediyor. Üstel, Yenierenköy ve Dipkarpaz ziyaretinde, “Sayın Ali Başman'ın seçimi kazanmasıyla gücümüze güç katacağız” dedi.
Üstel: Sayın Ali Başman'ın seçimi kazanmasıyla gücümüze güç katacağız

Başbakan Ünal Üstel 25 Haziran‘da gerçekleştirilecek olan milletvekili seçimi çerçevesinde gezilerine devam ediyor.

Üstel, dün yaptığı Yenierenköy ve Dipkarpaz ziyaretlerinde, “Gücümüzü artırmak için bir milletvekili daha kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ünal Üstel'in yaptığı ziyaretler ile ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Dün Büyükkonuk, Mehmetçik, Yenierenköy ve DipKarpaz’da bir kez daha vurguladık.

Daha yapılacak çok iş var. İş yapmak, bilgi ister, deneyim ister, yürek ister, cesaret ister. Bu da bizde var. Gücümüzü artırmak için bir milletvekili daha kazanmak istiyoruz. Çok iyi bir adayla yola çıktık.Sayın Ali Başman'ın da kazanmasıyla gücümüze güç katacağız."

 

 

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