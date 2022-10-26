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Uyurken bir şeye sarılma isteği neden olur anksiyeteyi azaltıyor!

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Çoğu zaman çocukluk dönemiyle ilgili olduğu düşünülen uyurken yastık ya da peluşa sarılma isteğinin nedeni ortaya çıktı: Anksiyeteyi azaltıyor.
Uyurken bir şeye sarılma isteği neden olur anksiyeteyi azaltıyor!

Çoğu insan çocukluğundan beri rahat bir uykuya dalmak için oyuncak bir peluşa ya da yumuşacık bir yastığa sarılıyor. Onlara sarılmadan uykuya dalamayanlar dahi var. Peki bir şeye sarılmadan uyuyamamanın nedenleri nelerdir? İşte yanıtı...

Anksiyete ve kaygıyı azaltır

Anksiyeteye sahip insanlar uykuya dalmakta zorlanır. Anksiyete krizi yaşarken, yatağınızı rahat bir bölge haline getirmek her zaman için iyi bir fikirdir. Anksiyeteye sahip olan kişiler kaygılarını hafifletmek için zaman zaman bir şeylere sarılmaya ihtiyaç duyarlar.

Horlama ve uyku apnesini azaltıyor

Uyku apnesi, bir kişinin düzgün nefes alamadığı için yaşadığı bir uyku bozukluğudur. Uyku apnesi, sizi gece boyunca uyandırır. Bu yüzden asla dinlenmiş şekilde uyanamazsınız. Yastığa sarılma alışkanlığınız bu uyku bozukluğunu azaltmada fiziksel bir fayda sağlıyor olabilir. Bir vücut yastığına sahip olmak; tüm vücudunuzu destekleyecek ve yanınızda uyumaya başlamanızı sağlayacaktır.

Kendinizi yalnız hissetmezsiniz

Yalnız olduğumuzda ve durumun bu şekilde olmasından bıktığımızda, bir yastığa sarılmak; yalnızlık hissini azaltmaya yardımcı olur. Bir yastığı kucaklamak, uyku sırasında duygusal rahatlık sunar. Bu uyku pozisyonu, aynı zamanda ilişkilerinizde ve aile hayatınızda bağlılığa önem verdiğinizin bir işaretidir.

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