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Uzaya yolculuk: Virgin Galactic yeni nesil uzay gemisini tanıttı

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Önümüzdeki aylarda New Mexico çölündeki genel merkezinde test uçuşlarına devam edecek Virgin Galactic, yeni uzay gemisini tanıttı.
Uzaya yolculuk: Virgin Galactic yeni nesil uzay gemisini tanıttı

Önümüzdeki aylarda New Mexico çölündeki genel merkezinde test uçuşlarına devam edecek Virgin Galactic, yeni uzay gemisini tanıttı.

İkisi pilot toplamda sekiz kişiyi alt yörüngeye taşımak için tasarlanan VSS Imagine, şirketin Spaceship projesinin üçüncü modeli.

İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson'un uzay turizmi için kurduğu Virgin Galactic'in geminin testlerine yaz aylarında başlaması bekleniyor.

Yeni nesi uzay aracı yerden 15 kilometre yüksekliğe kadar bir uçağa monte halinde çıkıyor ve sonrasında kendi motorlarıyla uçuyor.

Bu araçla uzaya çıkmak isteyenler 110 kilometre yükseklikten 6 dakika boyunca Dünya'yı izleyebilecek. Yolculuğun maliyeti ise 250 bin dolar. Bekleme listesinde 600 kişi bulunuyor. Bu kişiler arasında ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ve şarkıcı Justin Bieber da bulunuyor.

Virgin Galactic uzaya daha önce iki kez ulaştı. İlk kez Aralık 2018'de Kaliforniya'dan ve geçtiğimiz haziran ayında Spaceport America üzerinde ikinci başarılı uçuşunu gerçekleştirdi.

2014 yılında test uçuşu sırasında yaşanan ölümcül kazanın ardından şirket denemelerine ara vermişti

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