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Uzayda yıllandırılan şarap açık artırmaya çıkıyor... 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

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Merlot üzümünden üretilen ve 14 ay boyunca Dünya’nın yörüngesinde yıllandırılan şarap, açık artırmaya çıkıyor. Şarabın 1 milyon dolara (8.3 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.
Uzayda yıllandırılan şarap açık artırmaya çıkıyor... 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Merlot üzümünden üretilen ve 14 ay boyunca Dünya’nın yörüngesinde yıllandırılan şarap, açık artırmaya çıkıyor. Şarabın 1 milyon dolara (8.3 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

Fransa’nın şarabıyla ünlü Pomerol bölgesindeki Merlot üzümünden üretilen Petrus 2000 marka şarap, İngiltere'deki Christie’s müzayede evi tarafından açık artırmaya sunulacak.

14 ay uzayda bekletilen ve 300 milyon kilometrelik yolculuk yapan Petrus 2000'in 1 milyon dolara (8.3 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

Açık artırmaya çıkarılacak şarap, Space Cargo Unlimited şirketinin uzayda gıda çalışmaları kapsamında, 2019’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği 12 Petrus 2000 şişesinden biri.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Nicolas Gaume, çalışmanın sıfır yerçekimi ve uzayın etkilerini inceleyerek "yarın için ihtiyaç duyduğumuz tarım ve gıdayı Dünya'da icat etmeye yardımcı olmayı" amaçladığını söyledi.

Müzayede evinde çalışan Şarap Uzmanı Tim Triptree, BBC'ye yaptığı açıklamada, uzayda yıllanmış Petrus 2000'i alan kişiye Dünya'da bekletilen bir şişenin de verileceğini ve böylece bu kişinin ikisi arasındaki farkı görebilme şansına sahip olacağını söyledi. 

'Tatları tamamen farklı'

Şişelerden 3'ü Bordeaux Üniversitesi'nden ve Şarap ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nden bazı uzmanlar tarafından tadılması için açıldı. Şarabı tadan uzmanlardan Jane Anson, dünya ve uzay şarabı için "Tamamen farklı tatlara sahipler" dedi. Anson, 'uzay şarabının' daha isli ve aromalı bir tadı olduğunu söyledi. 

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