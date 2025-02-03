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Üzen haber... 3 aylık bebek hayatını kaybetti...

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Güney Kıbrıs'ta 3 aylık bir bebek hayatını kaybetti.
Üzen haber... 3 aylık bebek hayatını kaybetti...

Alithia gazetesi 3 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete  Makarios Hastanesine, dün sabaha karşı ailesi tarafından  getirilen 3 aylık kız bebeğin, nabzının atmadığının belirlendiğini, doktorların tüm çabasına rağmen bebeğin kurtarılamadığını yazdı.

Suriye kökenli bebeğin cumartesi akşamı uykuya yatırıldığını, pazar sabaha karşı ise ölü olarak bulunduğunu yazan gazete olayla ilgili polise de bilgi verildiğini belirtti.  

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