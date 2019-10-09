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VAR kablosunu çıkarıp telefonunu şarja taktı, maç durdu

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Suudi Arabistan’da bir stadyum görevlisinin telefonunu şarj etmek için ‘VAR’ sisteminin kablosunu çıkarması üzerine maç durdu.
VAR kablosunu çıkarıp telefonunu şarja taktı, maç durdu

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr ile Al-Fateh arasında dün oynanan maça Video Yardımcı Hakem uygulaması (VAR) krizi damga vurdu.

 

VAR sistemine başvurmak isteyen hakemler, sistemin çalışmadığını gördü. Olayın araştırılmasıyla beklenmedik gerçek de ortaya çıktı.

Statta görevli bir kişinin VAR kablosunu fişten çıkararak, kendi telefonu şarj etmeye başladığı, bu nedenle VAR sisteminin devreden çıktığı anlaşıldı.

Bir süre duraklatılan maçta, Al Nassr, Buraikan'ın 49. dakikadaki golüyle Al Fateh'i 1-0 mağlup etti.

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