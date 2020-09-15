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Vatandaşların yüzde 87’si sokağa çıkma yasağı istedi

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Ipsos’un araştırmasına göre vatandaşların yüzde 87’si sokağa çıkma yasağı uygulamasını destekliyor.
Vatandaşların yüzde 87’si sokağa çıkma yasağı istedi

Desteklerin büyük bölümü uygulamanın il bazında değil tüm Türkiye'de uygulanması gerektiği kanısında. Sokağa çıkma yasağına karşı çıkanlar ise sadece yüzde 5 ile sınırlı.

Toplu taşıma araçlarından en az birini çok sık veya bazen kullananların oranı yüzde 51 seviyesinde, diğer bir ifadeyle her 2 kişiden birisi toplu taşıma kullanıcısı. Vatandaşların yüzde 43'ü kendisini toplu taşımada hiç rahat hissetmediğini, yüzde 34'ü ise pek rahat hissetmediğini söyledi.

Araştırmada ebeveynlere yüz yüze eğitim olması durumunda çocuklarını okula gönderme eğilimleri de soruldu. 10 cevaptan 6'sı ‘Gönderirim', 2'si ise ‘Göndermem' oldu.

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