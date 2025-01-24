Vatandaşlıklar konusunda ikinci beraat

Güney Kıbrıs’ta, “Kıbrıs Yatırım Programı” (KEP) kapsamında büyük yatırımlar karşılığında verilen vatandaşlıklarla (altın pasaportlar) ilgili bir başka davada da beraat kararının çıktığı belirtildi.

Politis gazetesi, “Vatandaşlıklarla İlgili İkinci Beraat” başlıklı haberinde Lefkoşa (Rum) Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Mısırlı Mohamed Selam ve iki çocuğuna vatandaşlık verilmesiyle ilgili prosedürler konusunda 7 kişiyi suçsuz bulduğunu yazdı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nin ayrıca Mihalis Zavos ile “Larina Estates” şirketini ise olayın vergi boyutuyla-vergi kaçırmayla- alakalı olarak altı suçtan suçlu bulduğunu yazan gazete Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugüne kadar altın pasaportlarla ilgili dört davanın görüldüğünü, bu davalardan ikisinde beraat kararı çıktığını diğer ikisinin ise hâlâ görüşüldüğünü belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Hukuk Dairesi’nin “kararın inceleneceğine” dair yaptığı açıklamaya yer verdi.