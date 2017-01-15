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Ve sonunda oldu: İsyan eden koyunlar çobanı linç etti!

Ve sonunda oldu: İsyan eden koyunlar çobanı linç etti!
Çobanı 2 kez deviren koyunlar, üzerilerine araba sürülmesi sonucunda eylemlerini sonlandırdılar.

Doğada pek karşılaşmadığımız bir olay gerçekleşti. Çoban, sürüsünü yol üzerinde yürütürken bir anda isyan eden koyunlar tarafından saldırıya uğradı.

Sanki yıllardır fırsat kolluyorlarmış da şimdi o fırsatı yakalamışlar gibi saldıran koyunlar, örnek alınası bir şekilde çobanı 2 kez devirdi.

Olay yerinde aracı ile bulunan ve görüntüleri kaydeden bir adam, arabasını koyunların üzerine sürdü ve koyunların haklı mücadelesi sona erdi.

 

 

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