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ABD istihbaratı: Navalni'yi öldüren emri Putin vermedi

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ABD istihbaratı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Aleksey Navalni'nin ölüm emrini vermediğini öne sürdü. Navalni'nin ölümü Putin'in yeniden seçilmesini etkiledi. Kremlin ise müdahale olmadığını savunuyor.
ABD istihbaratı: Navalni'yi öldüren emri Putin vermedi

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin bildirdiğine göre, ABD istihbarat teşkilatları, şubat ayında hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölüm emrinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verilmediğini belirledi.

Öldüğünde 47 yaşında olan Navalni, Putin'in ülke içindeki en sert eleştirmeniydi. Rus yetkililer tarafından aşırılıkçı olarak damgalanan müttefikleri, Putin'i onu öldürmekle suçladı ve iddialarını destekleyecek kanıtları olduğunu söyledi.

Kremlin, Navalni'nin ölümünde herhangi bir devlet müdahalesini reddetti. Geçtiğimiz ay Putin, Navalni'nin ölümünü "üzücü" olarak nitelendirdi.

2020 YILINDA ZEHİRLENMİŞTİ

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD istihbarat teşkilatları Putin'in Navalni'nin öldürülmesi emrini vermediği sonucuna vardı.

Gazete yine de Navalni'nin ölümünün genel sorumluluğundan Rus lider Putin'i aklamadı. Muhalif siyasetçi yıllardır Rus yetkililer tarafından hedef alınıyor. En son 2020'de sinir gazıyla zehirlenmişti.

Kremlin, 2020'deki zehirlenmede devletin parmağı olduğunu reddediyor.

ABD İSTİHBARATI PUTIN'İ SUÇLAMIYOR

Putin'in sorumlu olmadığı yönündeki iddia ABD istihbarat camiası içinde geniş çapta kabul edildi ve aralarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Dışişleri Bakanlığı'nın da bulunduğu birçok kurum tarafından paylaşıldı.

ABD'nin değerlendirmesi, bazı gizli istihbaratlar da dahil olmak üzere Navalni'nin ölümünün zamanlaması ve bunun Putin'in yeniden seçilmesini nasıl gölgede bıraktığı da dahil olmak üzere kamuya açık gerçeklerin analizine dayanıyor.

Navalni'nin kıdemli müttefiklerinden Leonid Volkov'un, ABD'nin bulgularını saf ve gülünç olarak nitelendirdiği belirtildi.

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