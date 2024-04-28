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Arıklı'dan FETÖ Kartı... Kendisine karşı FETÖ operasyonu yapıldığını öne sürdü!

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Arıklı kendisine karşı FETÖ operasyonu yapıldığını öne sürdü!
Arıklı'dan FETÖ Kartı... Kendisine karşı FETÖ operasyonu yapıldığını öne sürdü!

İşte Arıklı'nın yaptığı açıklama;

YDP YE FETÖ OPERASYONU...

Değerli YDP li kardeşlerim,

Bugün Genel Başkanımızı Parti Meclisimizi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımızı seçmek için Kurultayımızı yapıyoruz.

Sayın Genel Sekreterimiz Talip Atalay da, Genel Başkanlık için benimle yarışıyor.

Biz ikimiz de Kurultayın temiz geçmesi için azami gayret gösterdik. Özellikle Talip Atalay'ın geçmişte FETÖ iddiası ile Diyarbakırda tutuklanması da dahil onun hakkındaki iddiaları gündeme getirmedik, getirmek isteyenlere engel olduk.

Çünkü yetkililerimiz, bize onun FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını söylediler. Yetkililerimize inandık. İnanmaya da devam ediyoruz.

Onun FETÖ cü olmadığına inanıyoruz. Ama son iki gündür Türkiyeden yapılıp gizli hesaplardan üyelerimize gönderilen videolara bakınca, YDP ye tam bir FETÖ operasyonu çekildiğini üzülerek görüyoruz.

Tıpkı Ergenekon ve Balyoz operasyonlarında, Türk Ordusunun değerli komutanlarına, bürokrat ve akademisyenlerine mesnedsiz iddia ve iftiralarla nasıl operasyon çekilmiş ve bu değerli kişiler yargısız şekilde nasıl infaz edilmişlerse, aynı operasyon, aynı eller tarafından şimdi bana karşı yapılıyor.

Talip Atalay FETÖ cü olmayabilir. Ama FETÖ nün onu kullanarak YDP yi ele geçirmek istediği gayet net gözükmektedir. FETÖ nün neden YDP yi ele geçirmek istediğini ise bugün Kurultayda yapacağım konuşmada anlatacağım.

Tekrar söylüyorum. Talip Atalay'ın FETÖ cü olduğuna inanmıyorum. Ama beni devirmek isteyen gücün, FETÖ olduğu son derece açıktır...

Bugün bana vereceğiniz oylar, YDP ye operasyon çekmek isteyen güçlere de bir cevap olacaktır. Sayın Talip Atalay ise, bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Partimizin şerefli bir üyesi ve Milletvekilimiz olarak yanımızda yer almaya devam edecektir...

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