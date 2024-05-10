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Google'a rakip olacak: OpenAI'dan yapay zekalı arama motoru

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OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi, web'den bilgi tarayıp alıntılayarak doğrudan arama sonuçlarına entegre edecek yeni bir arama motoru ile Google'a rakip olmaya hazırlanıyor.
Google'a rakip olacak: OpenAI'dan yapay zekalı arama motoru

ChatGPT yapay zeka botunun geliştiricisi OpenAI, Google'a rakip olmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre, şirket yapay zeka destekli arama motorunu 13 Mayıs Pazartesi günü duyurmayı planlıyor ve Google ile rekabetindeki çıtayı yükseltiyor.

OpenAI'nin yeni arama motoru, ChatGPT ürününün bir uzantısı olacak ve ChatGPT'nin Web'den doğrudan bilgi tarayıp çekmesini ve alıntılar içermesini sağlayacak.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, OpenAI'nin metin istemlerine insan benzeri yanıtlar üretmek için şirketin en son yapay zeka modellerini kullanan sohbet robotu ürünüdür.

Sektör gözlemcileri ChatGPT'yi uzun süredir çevrimiçi bilgi toplamak için bir alternatif olarak adlandırıyor, ancak Web'den doğru ve gerçek zamanlı bilgi sağlamakta zorlanıyor.

OpenAI daha önce ücretli aboneler için Microsoft'un Bing'i ile bir entegrasyon sağlamıştı.

Öte yandan Google, kendi adını taşıyan motoru için üretken yapay zeka özelliklerini duyurdu.

PERPLEXITY GİRİŞİMİ 10 MİLYON AYLIK KULLANICIYA SAHİP

Eski bir OpenAI araştırmacısı tarafından kurulan ve 1 milyar dolar değer biçilen Perplexity adlı startup, sonuçlarda alıntıları ve yanıtlarında metnin yanı sıra görüntüleri de gösteren yapay zekaya özgü bir arama arayüzü sunarak ilgi topladı.

Girişimin Ocak ayında yayınladığı bir blog yazısına göre aylık 10 milyon aktif kullanıcısı var.

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