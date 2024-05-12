  • BIST 10218.58
  • Altın 2444.587
  • Dolar 32.193
  • Euro 34.7877
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Apple yeni iPad Pro reklam için özür diledi

»
Apple, yeni iPad Pro için reklamından ötürü özür diledi.
Apple yeni iPad Pro reklam için özür diledi

Gitar, piyano, trompet ve boya şişeleri gibi bir dizi yaratıcı aletin hidrolik presle ezildiği video topa tutuldu.

Şirket, tasarımcılardan, müzisyenlerden, fotoğrafçılardan ve film yapımcılarından anında tepki aldı. Aktör Hugh Grant, “İnsan deneyiminin yok edilmesi doğru değil” dedi.

Toz haline getirilen diğer öğeler arasında Angry Bird heykeli ve atari salonu dolabı da vardı.

Şirketin pazarlama iletişiminden sorumlu başkan yardımcısı Tor Myhren, AdAge’e şunları söyledi: “Yaratıcılık Apple’ın DNA’sında var ve dünyanın her yerindeki yaratıcıları güçlendirecek ürünler tasarlamak bizim için inanılmaz derecede önemli. Amacımız, kullanıcıların kendilerini ifade etme yollarını her zaman takdir etmek ve fikirlerini iPad aracılığıyla hayata geçirmek. Bu videoyla hedefi kaçırdık ve bunun için çok üzgünüz.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA paylaştı: Güneş’te büyük patlama11 Mayıs 2024 Cumartesi 21:01
  • Gezegen ve yıldızların yaşı nasıl hesaplanıyor?11 Mayıs 2024 Cumartesi 20:14
  • Facebook ve Instagram neden Filistin'i destekleyen içerikleri 'sansürlemekle' suçlanıyor?11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:09
  • Google'a rakip olacak: OpenAI'dan yapay zekalı arama motoru10 Mayıs 2024 Cuma 20:22
  • Beyin çipi implantında hayati tehlike iddiası: Elon Musk'ın Neuralink'i ölümcül mü?10 Mayıs 2024 Cuma 19:20
  • Dünya'nın derinliklerinde "gömülü gezegen" keşfedildi08 Mayıs 2024 Çarşamba 21:33
  • TikTok ABD hükümetine dava açtı08 Mayıs 2024 Çarşamba 20:31
  • WhatsApp: 'On milyonlarca kişi' mesajlaşma uygulamasına gizlice erişim sağlıyor04 Mayıs 2024 Cumartesi 22:54
  • 75 bin yıl öncesine ait bir Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu olarak canlandırıldı04 Mayıs 2024 Cumartesi 19:47
  • ESA, Güneş yüzeyini ayrıntılı olarak gösterdiği bir video paylaştı04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti