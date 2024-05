Apple yeni iPad Pro reklam için özür diledi

Gitar, piyano, trompet ve boya şişeleri gibi bir dizi yaratıcı aletin hidrolik presle ezildiği video topa tutuldu.

Şirket, tasarımcılardan, müzisyenlerden, fotoğrafçılardan ve film yapımcılarından anında tepki aldı. Aktör Hugh Grant, “İnsan deneyiminin yok edilmesi doğru değil” dedi.

Toz haline getirilen diğer öğeler arasında Angry Bird heykeli ve atari salonu dolabı da vardı.

Şirketin pazarlama iletişiminden sorumlu başkan yardımcısı Tor Myhren, AdAge’e şunları söyledi: “Yaratıcılık Apple’ın DNA’sında var ve dünyanın her yerindeki yaratıcıları güçlendirecek ürünler tasarlamak bizim için inanılmaz derecede önemli. Amacımız, kullanıcıların kendilerini ifade etme yollarını her zaman takdir etmek ve fikirlerini iPad aracılığıyla hayata geçirmek. Bu videoyla hedefi kaçırdık ve bunun için çok üzgünüz.”

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG