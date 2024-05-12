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Parolanız ne kadar uzunsa o kadar güvendesiniz

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Uzmanlara göre sekiz karakterli sayısal bir parola bilgisayar korsanlarınca sadece 37 saniyede kırılabiliyor. 16 karakterli sayısal bir parolayı kırmak ise neredeyse 119 yıl gerektiriyor.
Parolanız ne kadar uzunsa o kadar güvendesiniz

Bilgi teknolojisi firması Hive Systems’e göre parolanızı daha uzun harf, rakam ve sembol kombinasyonuyla oluşturmanız bir bilgisayar korsanının şifrenizi kırma süresini artırıyor.

Şirket, bir parolayı kırmak için gereken süreyi gösteren 2024 parola tablosunu sosyal medya platformu X’ten duyurdu.

Tabloya göre yalnızca rakamlardan oluşan sekiz karakterli bir parolayı mümkün olduğunca çok kombinasyon deneyerek kırmak yalnızca 37 saniye sürüyor. Yalnızca karakter sayısını iki katına çıkararak süreyi orantısız biçimde uzatabilirsiniz. Zira şu anki tahminlere göre yalnızca rakamlardan oluşan 16 karakterli bir şifreyi bilgisayar korsanının kırması için 199 yıla ihtiyacı var.

Euronews’in haberine göre uzmanlar, daha basit olsa bile daha uzun şifrelerin kullanılmasını öneriyor. Örneği büyük ve küçük harflerle rakamların karıştırıldığı sekiz karakterli bir parolanın kırılması için yedi yıl gerekiyor ki bu süre sadece rakamlardan oluşan 16 karakterli bir parolanın kırılması için gereken süreden çok daha az.

Bununla birlikte uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bilgi işlem gücü artan bilgisayarlarla bir parolayı kırma süresinin daha da azalacağı konusunda uyarıyor.

Önceleri sık parola değiştirilmesi tavsiye edilirken uzmanlar artık güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmayı ve ele geçirilmediği sürece bunları kullanmayı öneriyor.

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