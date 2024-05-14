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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Google, OpenAI'ın ardından yeni yapay zeka özelliklerini tanıtacak

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OpenAI'nin metnin yanı sıra ses ve görüntülerle de çalışabilen yeni bir yapay zeka modelini göstermesinden bir gün sonra, Google'ın 14 Mayıs Salı günü yani bugün işletmelerinde yapay zekayı nasıl geliştirdiğini açıklamaya hazırlanıyor.
Google, OpenAI'ın ardından yeni yapay zeka özelliklerini tanıtacak

Google, 14 Mayıs'taki I/O geliştirici konferansında henüz beta aşamasında olan Android 15 ile birlikte Yapay Zeka Gemini ve Arama motoruyla ilgili bir dizi haber paylaşmaya hazırlanıyor

ANDROID 15

Google'ın Android 15 duyurularının büyük kısmını bu akşam duyurması bekleniyor

I/O her şeyden önce bir geliştirici konferansıdır. Google'ın üçüncü taraf geliştiricilere bir sonraki büyük Android sürümü hakkında tüm bilgileri verdiği yerdir, böylece bu sürüm için uygulamalar üzerinde çalışmaya başlayabilir veya mevcut ürünlerini değiştirebilirler.

İlk Android 15 betaları çoktan kullanıma sunuldu. Özellikler arasında güncellenmiş Gizlilik Korumalı Alanı, kısmi ekran paylaşımı ve yer açmak için sistem düzeyinde uygulama arşivleme yer alıyor. Ayrıca geliştirilmiş uydu bağlantısı, ek uygulama içi kamera kontrolleri ve yeni bir güç verimliliği modu da var.

UYDU MESAJLAŞMASI GELİYOR

Şirket uydu mesajlaşmasının Android'e geleceğini doğruladı ve bunun nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

Kilit ekranı widget'ları tabletler için bir odak noktası olabilirken, Google telefonlar için bir Bakışta widget özelliklerine ağırlık verebilir.

Ayrıca bir durum çubuğu yeniden tasarlanabilir ve pil sağlığını izlemeniz daha kolay olabilir.

ÖZEL ALAN ÖZELLİĞİ

Söylentiler ayrıca, verileri ve uygulamaları meraklı gözlerden gizlemenize olanak tanıyan Özel Alan adlı bir özellik olabileceğini de öne sürüyor.

YAPAY ZEKA GÜNCELLEMESİ BEKLENİYOR

Google'ın Android işletim sisteminin bir sonraki sürümünü ve Gemini adlı en gelişmiş yapay zeka teknolojisine yönelik bir dizi güncellemeyi piyasaya sürmesi bekleniyor

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