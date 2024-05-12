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Beyin kanserini hedef alan mRNA aşısı geliştirildi

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Bilim insanları, bağışıklık sistemini tümörü hedef alması için tetikleyen bir mRNA kanser aşısı geliştirdi.
Beyin kanserini hedef alan mRNA aşısı geliştirildi

ABD’deki Florida Üniversitesi’nden araştırmacılar umut verici bir deneye imza attı. Euronews Türkçe’nin haberine göre dört hasta üzerinde yapılan klinik deney, agresif bir beyin kanseri türü olan glioblastoma için yeni tedavinin yolunu açabilir.

Bu hastalık teşhisi konan hastalar ortalama 15 ay hayatta kalıyor.

Bilim insanlarının geliştirdiği aşı, tedavisi zor olan kanserlerle savaşmak için bağışıklık sistemini kullanıyor.

Aşı kişiselleştirilmiş bir tedavi oluşturmak için hastanın kendi tümöründen alınan hücreleri kullanıyor.

Tedavide Covid-19 aşılarında kullanılana benzer bir mRNA teknolojisi kullanılıyor.

Köpekler üzerinde

Çalışma, klinik öncesi fare modellerinde yapılan deneylerle başlayan ve ilerlemiş beyin kanseri olan on evcil köpeği içeren klinik bir denemeye kadar ilerleyen yedi yıllık araştırmanın bulgularının sonucunda geliştirildi.

Araştırmacılar, köpeklerin de ölümcül sonuçlara yol açan spontane beyin tümörleri geliştirebileceğini söyledi.

On evcil köpek ortalama 139 gün yaşarken, bu durumdaki köpeklerin ortalama hayatta kalma süresi 30 ila 60 gün arasında değişiyor.

Makalenin ortak yazarı Profesör Duane Mitchell, bu sonuçların gerçekten önemli bir bulgu olduğunu çünkü çoğu zaman hayvanlarda yapılan klinik öncesi çalışmaların hastalarda benzer yanıtlara ne kadar iyi dönüşeceğinin bilinmediğini söyledi.

Aşama 1 klinik çalışması şimdi bulguları doğrulamak için aşıyı 24 yetişkin ve pediyatrik hastada test edecek.

Potansiyel yan etkileri sınırlarken bağışıklık sistemini tetikleyecek en iyi yöntemi bulmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

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