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Meta'dan kameralı ve yapay zekalı kulaklık: Anlık çeviri yapabilecek

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Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'nın Ray-Ban ile ürettiği akıllı gözlüklerin ardından "Camerabuds" ismini verdiği yapay zeka destekli kameralı kulaklıklar üretmeye hazırlandığı kaydedildi.
Meta'dan kameralı ve yapay zekalı kulaklık: Anlık çeviri yapabilecek

Meta, Ray-Ban ile ortak çalışması sonucu kullanıcılar ile buluşturduğu akıllı gözlüklerin ardından yeni bir teknolojik ürün çıkarmaya hazırlanıyor.

The Information'ın haberine göre, Meta yeni sekme açarak yapay zeka ile çalışan kameralı kulaklıklar üretmeyi araştırıyor.

Yeni kurulan şirketlerden Meta'nın da aralarında bulunduğu holdinglere kadar çok sayıda şirket, sektörde artan ilgiyi yakalamak için yapay zeka tabanlı giyilebilir cihazlar geliştirmeye çalışıyor.

NESNELERİ TANIYACAK, YABANCI DİLLERDEN ÇEVİRİ YAPACAK

Habere göre Facebook'un ana şirketi, "Camerabuds" adlı bir proje kapsamında araştırılan cihazın nesneleri tanımlamasını ve yabancı dilleri tercüme etmesini bekliyor.

Meta, geçtiğimiz yıl Eylül ayında 299 dolar fiyatlı yeni nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerini duyurmuştu.

Ayrıca bu gözlüklerin yakın zamanda kullanıcının baktığı eşya hakkında bilgi verebilecek yapay zekaya da sahip olacağı kaydedildi. 

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