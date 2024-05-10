  • BIST 10218.58
  • Altın 2445.837
  • Dolar 32.2104
  • Euro 34.6879
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Suudi Arabistan’dan ekolojik kent projesi: Evinden çıkmayanlar için ‘vur emri’

» »
Suudi Arabistan’da Batılı şirketlerin desteğiyle kurulacak ekolojik kent ‘Neom’ tartışılmaya devam ediyor. Suudi yetkililerin projenin yapılacağı bölgede evlerini terk etmeyenler için vur emri verdiği iddia edildi.
Suudi Arabistan’dan ekolojik kent projesi: Evinden çıkmayanlar için ‘vur emri’

BBC‘nin haberine göre ‘Neom’ ekolojik kent projesi kapsamında inşa edilecek The Line (Hat) adlı dikey şehir için bölgedeki Suudi köylülerin evlerinden çıkması istendi. Devlet evlerinden çıkmayanları öldürmeleri için güvenlik güçlerine vur emri verdi.

BBC’ye konuşan Albay Rabih Alenezi, insanları evden çıkarma emri aldığını söyledi. Evini terk etmeyi reddeden bir kişi öldürüldü. Zorunlu tahliye emrine karşı çıkan 47 kişi de gözaltına alındı. Suudi Arabistan gözaltında olanların birçoğunun terörle ilgisi olduğunu öne sürüyor. Şu ana kadar beş kişi de idama mahkum edildi.

2030 ‘Suudi Vizyonu’ kapsamında yapılan ‘Neom Projesi’ yaklaşık 500 milyar dolar değerinde. Ekolojik kent projesinin en büyük amacı suudi ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltmak.

Projenin merkezini oluşturan ‘The Line’, otomobillerin giremediği bir yerleşim alanı olarak planlandı. Projenin 2030’da bitirilmesi bekleniyor.

Hükümet yaptığı açıklamada 6 bin kişinin evlerini boşalttığı söylüyor. Ama Britanya’daki insan hakları kuruluşu ALQST bu rakamların daha fazla olduğunu iddia ediyor. İncelenen uydu görüntülerinde ekolojik kentin yapılacağı bölgede birçok okul, hastane ve evlerin haritadan silindiği tespit edildi.

Batı Cidde’de 63 mahallede yürütülen proje nedeniyle bir milyondan fazla insanın evsiz kaldığı tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamas, Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in resmî cevabını aldıklarını duyurdu; Mısır heyeti, Tel Aviv'de27 Nisan 2024 Cumartesi 15:48
  • Irak ölüm cezasına çarptırılan 11 IŞİD militanını idam etti25 Nisan 2024 Perşembe 22:20
  • İsrail medyası: Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri çıkarılması ihtimali görüşülüyor25 Nisan 2024 Perşembe 10:31
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 200 gündür sürüyor23 Nisan 2024 Salı 19:09
  • İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva istifa etti23 Nisan 2024 Salı 15:59
  • İsrail devlet televizyonu Katar’dan İsrail’e Güney Kıbrıs üzerinden Amerikan füzesi sevk edildiğini açıkladı21 Nisan 2024 Pazar 19:14
  • İsrail'de binlerce kişi hükümeti protesto etti21 Nisan 2024 Pazar 14:36
  • İsfahan: İsrail'in saldırdığı İran'ın stratejik bölgesi20 Nisan 2024 Cumartesi 12:46
  • Gazze'de 270 bin ton katı atık birikti20 Nisan 2024 Cumartesi 11:32
  • Tahran'da İsrail karşıtı gösteri yapıldı20 Nisan 2024 Cumartesi 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti