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Beyin çipi implantında hayati tehlike iddiası: Elon Musk'ın Neuralink'i ölümcül mü?

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Elon Musk'ın Neuralink beyin çipi şirketi ilk insan denemesinde ölümcül bir tehditle karşı karşıya kaldığı iddia edildi. Beyin çipi takılan ilk hasta Nolan Arbaugh'un ameliyattan sonra pnömosefali riski yaşadığı kaydedildi.
Beyin çipi implantında hayati tehlike iddiası: Elon Musk'ın Neuralink'i ölümcül mü?

Elon Musk, geçtiğimiz Ocak ayında sahibi olduğu Neuralink'in beyin çipini ilk kez bir insana yerleştirdiğini duyurmuştu.

Neuralink'in ilk insan denemesinde implantasyon ameliyatından kısa bir süre sonra hastanın potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma maruz kalmasının ardından projenin sona ermesiyle karşı karşıya kaldıkları öne sürüldü.

ÖLÜME YOL AÇABİLİRDİ

Daily Mail'in haberine göre, ameliyat sırasında beyin çipi takılan ilk hasta Nolan Arbaugh'un kafatasının içinde hava sıkıştığını, bu durumun pnömosefali olarak bilinen ve tedavi edilmediği takdirde nöbetlere, beyin apsesine ve ölüme neden olabilen bir durum olduğu öne sürüldü.

Olayın, beyin implantının tamamen çıkarılmasını tartışan personel arasında endişelere yol açtığı, ancak sorunun daha sonra Arbaugh'un sağlığını etkilemediği kaydedildi.

Bununla birlikte, Neuralink'in yaptığı açıklamaya göre, çipi beyne bağlayan 64 iplikten bazıları geri çekildiğinde beyin çipinin arızalanmasına neden olabileceği ve bu durumun da etkili düğümlerin sayısında bir azalmaya yol açabileceği ifade edildi.

100 GÜNDÜR BEYİN ÇİPİYLE YAŞIYOR

Arbaugh, Nueralink çipiyle 100 günlük yaşam süresini aştı.

Ancak şirketin sahibi Elon Musk'ın şirketinin süreç konusunda tamamen açık davranmamış olabileceği iddia edildi.

Neuralink şirketi ise çipe bağlı bazı ipliklerin beyinden geri çekildiğini, ancak ekibin kayıt algoritmasını nöral popülasyon sinyallerine daha duyarlı olacak şekilde değiştirdiğini belirtti.

Beyin çipi implantında hayati tehlike iddiası: Elon Musk'ın Neuralink'i ölümcül mü? - 1

 

DÜNYADA İLK BEYİN ÇİPİ TAKILAN HASTA KİMDİR?

Nolan Arbaugh, 2016 yılında bir kamp danışmanı olarak çalışırken hayatını değiştiren bir trafik kazası geçirmiş ve omuzlarından aşağısını hissetmemesine neden olmuştur.

Kafatasının küçük bir parçasını çıkarmak ve çipi beynine dikmek için 'dikiş makinesi benzeri' bir robotun kullanıldığı 30 dakikalık bir prosedürden geçtiği ameliyatın ardından 28 Ocak'ta beyin implantıyla birlikte hayatı yeniden değişti.

Arbaugh başlangıçta zorlansa da, o zamandan beri beyin çipinin yardımıyla arkadaşlarıyla video oyunları oynadığı, X/Twitter'da paylaşım yaptğı ve dünyayla dijital olarak iletişim kurduğu belirtildi..

Arbaugh günde sekiz saatini araştırmaya katkıda bulunarak geçirdiği, hafta sonlarını ise günde 10 saatten fazla zamanını kişisel faaliyetlerine ayırdığı kaydedildi.

HAFTADA TOPLAM 69 SAAT KULLANIM SÜRESİ

Neuralink, Arbaugh'un yakın zamanda cihazı tek bir haftada toplam 69 saat kullandığını söyledi.

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